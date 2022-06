Así reaccionó Angélica Rivera al saber que Cynthia Klitbo filtró su íntimo secreto con Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida intérprete mexicana Cynthia Klitbo, quien está por regresar a las telenovelas de Televisa, causó shock al confirmar que había tenido qué disculparse con la retirada actriz Angélica Rivera luego de haber hablado de más y haber compartido íntimos detalles de lo que fue su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que incluso Sofía Castro explotó en su contra y le pidió no hablar sobre la vida d su famosa madre.

Fue a inicios del pasado mes de febrero cuando la villana de melodramas como El privilegio de amar exhibió todos los detalles de la relación que tuvieron 'La Gaviota' y el exmandatario de México, contando que su amiga sí estaba perdidamente enamorada mientras que él la usó. Sí, Cynthia confirmó durante la entrevista de Inés Moreno para su canal de YouTube que Peña Nieto le puso el cuerno a su esposa.

Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ' yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto, menos con la sobrina de la mejor amiga", expresó hace unos meses.

Y aunque se especuló que Rivera acabó furiosa con estas declaraciones y además provocó que la hija de Angélica, Sofía Castro, explotara en contra de Klitbo, a quien le rogó que no volviera a mencionar una sola palabra más sobre su madre: "A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar... Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar y no contar".

Fuente: Internet

Luego de toda esta controversia, ahora Cynthia por fin reapareció a dar la cara ante la prensa y relató si ya pudo hacer las paces con Angie, con quien mantiene una amistad desde que participaron juntas en la telenovela La Dueña. La mexicana de 55 años señaló que además de disculparse públicamente con 'La Gaviota', también conversó con ella en privado y además arregló sus diferencias con Sofi.

Pedí una disculpa pública, yo ya hablé con la familia Rivera, con Sofi, y no voy a hacer una alusión más".

Cynthia, quien actualmente está grabando el melodrama Mujer de Nadie, dejó claro que no piensa volver a contar intimidades de la desaparecida protagonista de Destilando Amor y dijo que ya no quiere volver a tocar el tema. No obstante, la actriz resaltó que ni Angélica ni su hija están molestas con ella y aseguró que su amistad prevalecerá pese a este fuerte escándalo: "Ella es una niña hermosa, yo las amo, aparte tenemos muchos años de amistad, fue muy indiscreta y les ofrecí una disculpa".

No voy a hablar más de la señora Rivera", finalizó Klitbo.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol