De luto y sin trabajo: Tras 30 años en Televisa y llegar a 'VLA', corren a famosa actriz de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz, quien tiene casi 30 años de experiencia en las telenovelas de Televisa, fue despedida del programa Hoy hace unos momentos a solo unas horas de confesar que se encuentra de luto y devastada debido a dos terribles pérdidas. Hace unos años traicionó a esta emisión al aparecer como invitada estelar del matutino de la competencia Venga la Alegría.

Se trata de la querida estrella mexicana Yulianna Peniche, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando era una niña y debutó en el melodrama Madres egoístas en 1991. Sin embargo, alcanzó la fama en 1995 cuando participó en la exitosa María la del barrio, donde dio vida a 'Alicia', la joven en silla de ruedas que protagoniza una de las escenas más aclamadas de la TV junto a 'Soraya Montenegro' (Itatí Cantoral).

Luego le siguieron un sinfín de proyectos en Televisa como las novelas DKDA: sueños de juventud, Salomé, Niña amada mía, Velo de novia, Destilando Amor, Mar de Amor, La fuerza del destino, Corazón indomable y Te doy la vida fue la última. Pero a finales de 2020 la intérprete de 40 años dio tremenda sorpresa al unirse a la empresa del Ajusco y hacer su debut en VLA como concursante de la sección de baile Gánale al Capi.

No obstante, el año pasado reapareció en el canal de Las Estrellas al ser invitada por la producción del matutino Hoy para participar en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy de forma interina. Mientras que este 2022 regresó al reality pero ya de forma fija e hizo pareja con el conductor de TUDN Alfredo Tame. Lamentablemente, hace unos momentos ellos se convirtieron en la pareja eliminada de la semana.

Sí, este viernes 3 de junio el comentarista deportivo y Peniche fueron notificados por la conductora Galilea Montijo que debían abandonar la competencia pues fueron la pareja con menos puntos. En esta ocasión los sentenciados fueron Lis Vega y Raúl Magaña, Marie Claire Harp y Alex Durán, Toñita y Chao, así como Yulianna y Tame, quienes no lograron cautivar al público y tampoco al jurado al bailar una quebradita.

Apenas la mañana de ayer jueves Peniche se había sincerado ante las cámaras de Hoy confesando que estaba destrozada y que tenía el corazón roto por dos dolorosas situaciones. En primer lugar y con lágrimas en los ojos, la estrella de las telenovelas informó que su relación con el exfutbolista José Luis 'Parejita' López había acabado luego de más de 4 años juntos y haberse comprometido en matrimonio el pasado 2020.

Ya dejé de usar el anillo, ya no estoy comprometida. Nunca vivimos juntos, no hubo planes de boda en sí y pasó mucho tiempo... a mí me entregó el anillo hace casi dos años y no hubo un avance entonces cuando uno no tiene le mismo proyecto de vida lo mejor es terminar. Ya no hay vuelta atrás", expresó.