Golpe bajo: Belinda entierra a Christian Nodal de la peor manera y él contraataca al filtrar VIDEO

Ciudad de México.- En medio de reportes de que en cualquier momento saldrá la 'tiraera' de Christian Nodal a J Balvin luego de que este último se burlara de su nuevo 'look' en redes sociales (pues los compararon) y el sonorense le respondiera acusándolo de "no tener talento", filtran un supuesto adelanto de la canción y una mala noticia para el cantante: Belinda podría darle donde más le duele al hacer un dueto con el colombiano.

Según el canal de YouTube Chacaleo, Beli planearía una tremenda venganza contra su exprometido luego de que el artista de regional mexicano la humillara públicamente al filtrar una conversación en la que la exhibía como una "interesada", pues en la conversación, no solo le pedía dinero para "arreglarse los dientes", sino que también para sus padres. Nodal también se le fue con todo a su su exsuegra, doña Belinda Schüll por aplaudir un comentario en donde lo insultaban y lo llamaban "naco".

Instagram @nodal y @jbalvin

Ahora, afirman que el cantante de 23 años recibirá una dura 'puñalada' de la intérprete de Luz sin gravedad y del reggaetonero, pues se rumora que podrían alistar un dueto juntos: "El colombiano quiere darle la estocada final pues anda tras los huesos de Belinda, no para salir con ella sino más bien para un dueto musical (...) el trancazo que prepara Balvin harán hasta que se le caigan los pantalones a Nodal y tal vez de esa no se recupere", reportó el canal.

Como se recordará, de concretarse esto, no sería la primera colaboración entre la española y Balvin. Aunque no muchos lo saben, ambos lanzaron un tema juntos en 2014 llamado Translation, con un artista llamado Vein. La canción no fue muy conocida y no se volvió viral en su momento, pues apenas llegó a las 26 millones de reproducciones, una cifra muy inferior a los recientes temas del colombiano, que superan los 300, 400 o hasta el billón de visitas en la plataforma YouTube.

Y en medio de estas especulaciones, fue el mismo Nodal quien habría filtrado un supuesto adelanto de la canción que planea lanzar, con la que prometió hundir a Balvin por sus burlas. Luego de que el conductor de Venga la Alegría 'El Capi' Pérez afirmara que él tuvo una conversación con el sonorense y le dejó escucharla, todos esperan con ansias la canción. "No es como lo imaginan, no o ven venir. Tiene barras machín, es un pin.. genio, qué ped.... Wow, máximo respeto, qué emoción. No sé cuándo vaya a salir pero está muy ver...", dijo impactado sobre Nodal.

Poco después, se filtró un video de fanáticas afuera del estudio de grabación en Hermosillo, Sonora donde estaba Nodal, en donde le preguntaron a su productor sobre el tema. "Luego la van a escuchar, está bien perrona la canción", dijo y ante las preguntas sobre si era un rap, comentó: "Queremos crear expectativa, no voy a revelar detalles... sí ha estado cansado el proceso". Más tarde, fue el cantante quien compartió un clip donde se escucha parte de la letra: "Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores".

Luego de que se filtrara otro video donde canta sobre la salud mental, pero rápido se aclarara que son imágenes de hace semanas cuando ni siquiera tenía el nuevo tatuaje seri que se hizo en el rostro, ya no se saben más detalles del tema, sin embargo, seguro que será un éxito y hundirá al colombiano (¿y tal vez lance una nueva indirecta a Belinda?). Por otro lado, aunque se rumora que el cantante buscaría comprar una casa en Hermosillo pues se reunió con una conocida agente de bienes raíces, confirmó que ya dejó Sonora pues tiene concierto en Michoacán.

Qué agüite dejar este lugar... pero vamos a un lugar bonito, a cantarle a la gente de Morelia. Los amo", comentó en sus historias de Instagram desde su avión privado, despidiéndose de la capital de su estado natal, donde estuvo los últimos días.

Fuente: Tribuna