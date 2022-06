Golpe a Televisa: Ejecutivos de TV Azteca hunden a Chapoy y 'contratan' a polémico conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista Pati Chapoy podría volver a recibir un duro golpe de parte de los ejecutivos de TV Azteca y es que acaba de salir a la luz que podrían darle nuevo contrato a un polémico conductor que siempre ha tenido una fuerte rivalidad con el equipo del programa Ventaneando. Se supone que este personaje estaría participando en la nueva temporada del reality Survivor México.

Se trata del especialista en espectáculos Javier Ceriani, quien actualmente conduce el programa Chisme No Like junto a Elisa Beristain, que se transmite por YouTube y también a través del Canal A+ en la empresa del Ajusco. La contratación de estos presentadores causó mucha polémica pues es bien sabido que Chapoy y Daniel Bisogno, así como otros conductores de la televisora no los toleran ni un poco.

Hay que recordar que el también actor de 50 años ha dado mucho de qué hablar por sus polémicos comentarios en contra de Daniel. En más de una ocasión ha utilizado su programa para pedirle al 'Muñe' que salga del clóset y que no esconda sus supuestas preferencias homosexuales: "Bisogno tienes que ser feliz, basta de años de mentira, te encanta ocultar lo que eres, tantos engaños a novias, pero te encanta la zona rosa, te encanta vivir rodeado de gays... ¡Viva la diversidad!", expresó meses atrás.

Por su parte, Daniel tampoco se ha quedado callado ante los insultos del originario de Argentina y en una ocasión lo destrozó en plena transmisión en vivo de Ventaneando al llamarlo "mequetrefe, asqueroso, jeta de bruja mal cog...". Esta situación casi provoca que los ejecutivos del Ajusco despidan a Bisogno pero presuntamente se apiadaron de él y solamente lo castigaron enviándolo a su casa sin goce de sueldo por unas semanas.

Aunque todos los televidentes pensaron que los altos mandos de Azteca respaldarían a Dani y a Chapoy, no fue así y contrataron a Ceriani y Elisa para transmitir su programa en el mismo horario que Ventaneando pero en otro canal. Además les facilitaron una sección dentro del matutino Venga la Alegría donde dan un avance de la información que presentaran en la emisión especializada en espectáculos.

Y no solo eso, pues ahora son más fuertes los rumores de que Javier sería participante de la nueva temporada de Survivor México que se estrenará en unas semanas más. Luego de que la influencer de espectáculos La Comadrita diera esta información desde hace días, ahora la revista TVNotas informó que había platicado con una persona del staff de Azteca Uno y esta le confirmó que el argentino sí será parte del reality antes mencionado.

Una persona del staff nos contó que el que ya está con un pie en el avión es el polémico e irreverente conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani", señalaron.

Asimismo, destacaron que fue el mismo conductor de Chisme no Like quien levantó la mano y le rogó a la ejecutiva Sandra Smester que le diera esta oportunidad, prometiéndole generar morbo y rating desde el inicio, así como tener un gran desempeño en cada una de las pruebas: "Aunque el argentino no lo ha confirmado, en sus redes sociales se ve que se ha aplicado para bajar de peso y también realizando actividades deportivas pues quiere llegar a la competencia con buena condición física".

