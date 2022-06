Hay más: Tras presunta infidelidad de Piqué, Suzy Cortez asegura que recibía mensajes provocativos

Madrid, España.- Desde hace algunos días, medios de comunicación en España aseguraron que la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué, ya no se encuentran viviendo juntos debido a que el jugador del Barcelona la habrá engañado con una mujer, acción que fue descubierta por la artista; sin embargo, no está claro quién es la tercera en discordia pues siguen sumándose nombres a la lista.

De inicio se dijo era una mujer de 20 años, rubia y estudiante de azafata la que había entablado un romance con el jugador; tras esta teoría, se reveló que la involucrada era la madre del jugador de Barcelona, Pablo Gavi y ahora Suzy Cortez, quien es conocida como 'Miss Bumbum' desde 2015, es la que ha destapado que en el pasado recibía mensajes provocativos de parte del, hasta ahora, novio de la intérprete de Antología.

Instagram @3gerardpique

"Éste no vale para nada. Fue el que me mandó (mensaje) más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", destacó Cortez en entrevista para Diario NY.