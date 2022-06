¿Luto en 'Ventaneando? Pati Chapoy filtra terrible noticia de Pedro Sola y deja helado a TV Azteca

Ciudad de México.- Hace unos momentos la reconocida periodista Pati Chapoy desató la alarma de todos los admiradores y seguidores del programa Ventaneando debido a que a través de sus redes sociales compartió una desgarradora noticia sobre el querido conductor Pedro Sola, quien es una de las celebridades más aclamadas de toda la empresa TV Azteca donde ha trabajado durante más de 27 años.

Durante la tarde de ayer jueves 2 de junio la revista TVNotas sacó a la luz que los ejecutivos de la televisora del Ajusco presuntamente planeaban darle un castigo al también youtuber y economista mexicano porque tuvo una pésima actitud en el reciente capítulo de Ventaneando con el invitado especial 'El Escorpión Dorado'. Como se ha de recordar, Pedrito ya declaró desde hace meses que no soporta ni un poco a este polémico personaje.

Una persona que presuntamente trabaja para Azteca Uno aseguró que los altos mandos de la empresa están muy molestos con Pedrito pues no despistó ni un poco que no tolera a 'El Escorpión' y presuntamente trataron de arreglar las cosas pero los dejó con la palabra en la boca y se fue. ¿Qué castigo recibirá el conductor? Presuntamente planearían sacarlo de Ventaneando durante unos días.

No les gustó que estuviera serio y con caras, le decían por el chícharo que mejorará su actitud y no hizo caso, y ahora quieren castigarlo por mala conducta. Se está haciendo muy grande este problema porque trataron de hablar con él y no quiso, y se fue", aseguraron.