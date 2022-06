"Mala leche y altanera": Productora de 'Hoy' y Escalona hunden a 'Gomita' por difamar a Televisa

Ciudad de México.- Hace unas horas la productora Andrea Rodríguez, quien actualmente está a cargo de la producción del programa Hoy, reaccionó al polémico video que publicó 'Gomita' en su canal de YouTube donde expone que sufrió malos tratos durante su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Su sobrina Andrea Escalona tampoco se quedó callada y se le fue a la yugular a la payasita mexicana.

Como se sabe, ayer jueves 2 de junio la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín' confirmó que abandonaría el concurso de baile y dio sus motivos. A través del video que publicó, la influencer mexicana habló pestes sobre la producción del matutino de Las Estrellas y aseguró que sufrió supuestos malos tratos que iban desde negarle vestuario, no darle comida a su asistente, así como aprovecharse de su situación de salud mental para generar morbo y rating.

Seré muy honesta. Mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', comida, malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal. Lo aguanté 6 años, no lo quiero volver a vivir. Y en esos momentos reviví mi pasado y dije 'no lo quiero vivir'", aseguró la youtuber de 27 años.