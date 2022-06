¿Negocios o placer? BTS cena con Coldplay y todo apunta a una nueva colaboración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que el mundo entero escuche el nuevo material discográfico de BTS, agrupación de K-Pop que ha roto barreras internacionales, tanto que hasta han hecho colaboraciones con diversos artistas, tales como Nicki Minaj, Steve Aoki, PSY o Coldplay, por mencionar algunos; incluso, esta última agrupación podría estar preparando algo más con la boyband más famosa actualmente.

A través de las redes sociales, Jimin difundió un par de videos donde se aprecia a los intérpretes de Butter, Dynamite o Permission to dance disfrutar de una cena, misma donde el vocalista de Coldplay, Chris Martin, estuvo presente, desatando así nuevos rumores de colaboraciones tras el éxito de My Universe, tema que estrenaron en septiembre del 2021 y que pronto alcanzó altos niveles de audiencia.

Foto: Twitter @hobiloves7

Cabe destacar que no solo los británicos se han mostrado fans de los artistas de K-Pop, sino que el gusto es recíproco pues en el concierto que forma parte de la serie MTV Unplugged, Bangtan Sonyeondan interpretó el tema Fix You, mismo que fue celebrado por Coldplay, formando así un puente entre ambas agrupaciones que al momento, podrían dar una sorpresa dentro del material denominado 'Proof', antología que BTS sacará al mercado y del que eligieron el tema Yet To Come como sencillo promocional.

Foto: Twitter @Karda_BTS13

Temas del nuevo álbum

Aunque los detalles de este nuevo material se revelarán hasta el 10 de junio (9 del mes para los fanáticos de América Latina), se sabe que otros títulos son: Run BTS y For Youth, los cuales se lanzarán hasta la fecha antes revelada tanto en el disco en formato físico como en las plataformas digitales, como Spotify o iTunes Music; sin embargo, no ha habido una formación de un tema con Coldplay pues My Universe está en el álbum 'Music of the Spheres' de los británicos.

Fuente: Tribuna