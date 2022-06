Prometida de Octavio Ocaña no se queda callada y arremete contra críticas presunto romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados, el nombre de Nerea Godínez (prometida de Octavio Ocaña, el fallecido comediante de Vecinos) volvió a estar en medio de la polémica, después de que surgieran rumores de un presunto nuevo romance. Por su parte, la joven salió a desmentir todo a través de un video en Instagram, en donde reveló cuál era la verdad detrás de esto, así como destapó el nombre de quién había propagado dichas habladurías.

El pasado miércoles, 1 de junio, la novia del actor que dio vida a 'Benito Rivers' en la sitcom de Televisa, grabó un video de 2:28 segundos para ponerle punto final a la nueva controversia que la estaba atacando y es que, según sus propias palabras, en medios como Exa, Telemundo y TV Azteca se había propagado el rumor de que ella había comenzado un nuevo romance, hecho que desató el disgusto de algunos fans de Octavio Ocaña, quienes la atacaron afirmaron que únicamente buscaba fama.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña

Derivado de esto, Nerea Godínez publicó un video a través de la aplicación de la camarita multicolor, desde donde explicó que realmente no tenía ninguna relación y que todo había surgido porque su cuñada, Bertha Ocaña realizó un live con la dinámica de preguntas y respuestas, donde fue cuestionada sobre qué pasaría sí la prometida del actor de Amor Letra Por Letra tenía una nueva relación, a lo que ella respondió que no habría ningún problema; sin embargo, esto habría sido tergiversado por algunos medios.

Ya me cansé, para variar otra vez, de aguantarme. Ahorita al parecer hay polémica con mi nombre diciendo que tengo nuevo romance, cosa que no es verdad. Todo esto empieza porqué Bertha (Ocaña) hizo en su Instagram algunas preguntas: de esas donde tú preguntas y ella responde (...). Normalmente no me interesa todo lo que suben de mí porque son de estas páginas de Facebook chafas que nada más publican chismes, pero esto ya llegó al grado de que aparece en páginas relativamente importantes como (TV) Azteca, Telemundo...

Nerea Godínez aclara rumores sobre presunto nuevo romance

La joven continuó expresando su molestia a ser "difamada" por los medios de comunicación, asegurando que ella solamente se estaba enfocando en continuar con su vida de la manera más normal posible e incluso detalló en el pie de página del video que ella será la primera en avisarle a sus seguidores cuando tenga un nuevo romance, cosa que por el momento, no está ocurriendo en su vida.

Basta de difamarme, yo vivo mi vida normal, mis actividades normales... Dejen de buscar donde no hay... Les aseguro que sí llegará a tener un nuevo 'romance' se enterarían primero por mí", sentenció Godínez

Mientras tanto, en la sección de comentarios, Bertha Ocaña se manifestó para asumir la responsabilidad con respecto a las habladurías que cayeron sobre la expareja de Octavio Ocaña, argumentando que toda esta situación era su culpa: "Creo que fue mi culpa jajaja te adoro", expresó la también actriz. Pero parece ser que no hay rencores por parte de Nerea, quien excusó a su cuñada afirmando que todo era culpa de los medios: "Para nada mi niña, que tomen y alteren información a su gusto no es tu culpa, tú has contestado esa pregunta mil veces, pero ahora se les hizo buena idea armar un merequetengue".

