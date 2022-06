Tras 10 años al aire y terrible pérdida, conductora renuncia a TV Azteca y debuta en la competencia

Ciudad de México.- Salió a la luz que una exitosa y querida conductora, quien hace poco más de 1 año perdió a su esposo por Covid-19, podría unirse a un importante programa que no es de TV Azteca, empresa en la que trabajó durante más 10 años y a la que renunció hace tiempo pues dijo que quería dedicarse solo a su familia. La estrella debutará en un talk show que le hará la competencia a Rocío Sánchez Azuara.

Se trata de la aclamada presentadora Gabriela o Gaby Crassus, quien es originaria de la ciudad de Caracas, Venezuela y tiene ya 39 años. La viuda del reconocido actor de Televisa Rodrigo Mejía formó parte de la familia del programa Al Extremo durante más de una década, sin embargo, en este tiempo hubo varias veces en que ella salió del aire por distintos motivos personales.

Como se recordará, en febrero del pasado 2021 Gaby sufrió la desgarradora pérdida de su esposo, quien perdió la vida a causa del Covid-19. Aunque ella trató de mantenerse fuerte y no caer en una depresión por el bienestar de sus hijos, en varias ocasiones sí se dejó ver totalmente destrozada por la partida de su compañero de vida, con quien se había mudado a Mérida, Yucatán, para dedicarse exclusivamente a la familia.

Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de 'yo puedo ir a terapia a solucionar el problema', porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió", explicó en una ocasión.