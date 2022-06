Tras 8 años de haber trabajado juntas, Rosy Ocampo le manda tremendo mensaje a Natasha Dupeyrón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 8 años de haber trabajado juntas en el melodrama, Qué Pobres Tan Ricos, Rosy Ocampo no se guardó nada y le mandó un 'mensajito' a la que alguna vez fue actriz infantil y juvenil de Televisa, Natasha Dupeyrón... ¿Será que hay un nuevo pleito en San Ángel? La realidad es que no es así; sin embargo, la productora del universo de Vencer, no se olvida de la actriz.

Natasha Dupeyrón debutó en San Ángel cuando apenas tenía 1 año en el Doctor Cánido Pérez, mientras que, para cuando tenía 13 años de edad obtuvo su primer protagónico con el melodrama infantil, De Pocas Pulgas (remake del Abuelo y yo). La celebridad continuó con su carrera artística de forma constante, participando en una novela, por lo menos cada año, obteniendo un total de 14 papeles producciones de la televisora de la familia Azcárraga.

Sin embargo, para el año 2017, la actriz dejó el ala de Televisa y participó en otros proyectos, llegando así a La Casa de las Flores para el 2018 y, finalmente, se centró más en su carrera en el cine mexicano. Pese a esto, Rosy Ocampo no se olvida de la celebridad, por lo que este viernes, 3 de junio, la mandó felicitar por su cumpleaños número 32, con un pequeño mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter:

Querida Nat Dupeyrón, qué todos tus deseos se concedan y que este cumpleaños tenga un toque muy especial. ¡Felicidades!

Rosy Ocampo felicita a Natasha Dupeyrón

Créditos: Twitter @RosyOcampo

¿Qué ha hecho Natasha Dupeyrón tras su salida de Televisa?

Como se mencionó anteriormente, Natasha ha participado en varios proyectos desde su salida de San Ángel, ya que, desde el 2017, ha aparecido en cuatro películas: El Que Busca Encuentra, Plan V, La Boda De Mi Mejor Amigo (remake de México) y Papá Pirata. También apareció en un un video musical de Autocinema, en el 2020, donde cantó a dueto con la banda. Y, parece ser que es un miembro activo de la Escuela Dupeyrón, donde próximamente darán clases de teatro. Entre otras cosas, Natasha se define como una feminista e incluso se le ha visto participar activamente en las marchas y en movimientos pro aborto.

Natasha Dupeyrón se define como feminista

??Créditos: Instagram natdupeyron

Fuentes: Tribuna, Instagram @natdupeyron, Twitter @RosyOcampo