Tras debutar en Televisa y llegar a 'Hoy', actriz desenmascara humillaciones en TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien hizo su debut en las telenovelas con Televisa y hasta ha sido invitada especial del programa Hoy, utilizó las redes sociales para desenmascarar a TV Azteca y confesó sin reparo alguno las humillaciones de las que fue víctima dentro de esta empresa. La estrella explicó que una de sus compañeras tenía orden directa de sus jefes para que la destrozara en plena transmisión en vivo.

Se trata de la también cantante Ilse Olivo, quien saltó a la fama en la década de los 80's cuando se integró al grupo musical Flans. Sin embargo, la artista originaria de Caracas, Venezuela, no solo ha triunfado en la música sino también en la televisión y el cine. Su primer y único melodrama fue María Isabel (1997) y su única película ha sido Imaginum, pero también tiene experiencia en los realitys.

En la televisora de San Ángel los ejecutivos le dieron la oportunidad de participar en el extinto programa musical El show de los sueños y hace dos años en la primera temporada del exitoso reality ¿Quién es la máscara?. Asimismo en varias ocasiones la 'Güera' ha sido invitada especial del matutino de Las Estrellas, donde las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta siempre la han recibido con los brazos abiertos.

Mientras que en TV Azteca la intérprete de canciones como Sin Controles y Bazar ha podido a aparecer en programas como Ventaneando, Mimí Contigo y además fue juez de la cuarta generación del reality de canto La Academia. En esa temporada Ilse tuvo fuertes encontronazos y discusiones con la polémica actriz y cantante Lolita Cortés, a quien apodan como la 'Juez de Hierro'.

En una reciente entrevista para un canal de YouTube, la madre del influencer Yan Lobo habló sobre la desagradable experiencia que ella vivió dentro de La Academia y desenmascaró sin piedad a la producción de este concurso: "De reality no tiene nada, solo el nombre. Todo se manipula para que la gente crea que... Yo veo a los chamacos que no traen monitor, que los tienen como carne de cañón, el chiste es exhibirlos".

La estrella de 56 años comentó que esta emisión de Azteca Uno, la cual volverá en unos días más en su formato La Academia 20 años, estaba manipulada y sin temor alguno dijo que el director del reality daba la orden a Lolita para que la destrozara en cada concierto, sin embargo, ella prefería no hacer caso a estas indicaciones: "Pero entonces el director le decía a Lola, Lola de teatro, que no se cuestiona lo que dice el director, entonces Lola... era de 'acábate a Ilse'. Y yo la verdad nunca lo sentí personal de Lola porque yo sabía que venía de arriba (la indicación). Yo sabía, pero yo tampoco le iba a decir a ella que no me tirara, eso era lo que quería el director".

Asimismo, Ilse detalló que estar en La Academia fue un verdadero calvario pues siempre acababa muy tensa y estresada, además recordó que no tiene ni una amistad de ese proyecto: "Yo diciendo cualquier pende... porque no me dan para que yo les pueda decir algo... yo hago lo que me pega la gana, porque no contrataron a una actriz, no era un alter ego, aquí era Ilse, entonces yo dije 'no me voy a comportar así".

Fuente: Tribuna e Instagram @ilsemariaolivo