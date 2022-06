¿Venganza? Tras humillarla, Belinda se burla de Christian Nodal y lo deja en ridículo en FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el mediático pleito que inició entre Christian Nodal y J Balvin, el cual pareció calmarse por unas horas luego de que el sonorense se le fuera con todo al reggaetonero, al parecer quien reaccionaría a la polémica es nada más y nada menos que Belinda, a casi 4 meses de haber terminado su compromiso matrimonial. Como era de esperarse, aseguran que la cantante española no está del lado de Nodal, sino del colombiano.

El intérprete de Botella tras botella y Adiós amor no deja de acaparar titulares, ya sea por sus declaraciones, sus tatuajes, videos de su pasado, sus constantes cambios de 'look' y las guapas mujeres con las que se le ha visto desde que terminó con Beli, sin embargo, esta semana volvió a desatar el odio de muchos usuarios en redes al darle con todo a Balvin, a quien tundió por burlarse de él, por lo que le advirtió que lo hará pedazos en una canción que presuntamente saldría este jueves, pero no ocurrió.

Instagram @JBalvin y @Nodal

Esto no es todo, pues como se recordará, el artista de regional mexicano filtró una conversación en la que exhibía a su exprometida por ser una "interesada", pues en la conversación, no solo le pedía dinero para "arreglarse los dientes", sino que también para sus padres. El cantante de 23 años se le fue con todo a su su exsuegra, doña Belinda Schüll por aplaudir un comentario en donde lo insultaban y lo llamaban "naco", por lo que la acusó de dejar a su hija "sin nada" y pidió que lo dejaran en paz.

Aunque afirma que busca un poco de paz y que cesen los ataques, al parecer estos no se detendrán pronto pues luego de que Balvin también involucrara a Beli en la polémica al colocarse un filtro que dice "Belinda" en el rostro a manera de tatuaje (para burlarse del hecho de que Nodal se hizo varios tatuajes sobre ella), usuarios afirman que la guapa artista ya habría reaccionado al escándalo y claramente no estaría del lado de su ex, pues aseguran que su respuesta es un claro golpe al sonorense.

La fría reacción de Belinda

Hace apenas unas horas, con el pleito entre Nodal y Balvin por todos los medios nacionales internacionales y volviéndose tendencia en todas las redes, la protagonista de Bienvenidos a Edén publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que presume sus ojos azules y viste un atuendo negro, sin embargo, lo que llamó la atención de internautas es cómo tituló la foto. Beli escribió una descripción muy breve, pero contundente, al titularla con una inicial y un par de emojis de estrella: "B".

Instagram @belindapop

Aunque claramente podría ser una simple referencia a la letra B de su nombre Belinda, fanáticos aseguran que esto fue una fuerte humillación a Nodal, pues la habría puesto en apoyo a Balvin. Incluso, sus fans acudieron a los comentarios para burlarse del intérprete de Limón y Sal, afirmando que sería "evidente que no la ha olvidado", ya que no están de acuerdo con la reacción que tuvo a la broma de Balvin: "No era para tanto, Nodal está enojado y le urge ir a terapia", "Beli, lo traumaste", "B de Balvin", "¿Para cuándo colaboración con Balvin?", "La cara que hago cuando mi ex no me olvida", escribieron.

Instagram @belindapop

Y esto podría ser una realidad, pues cuando estaba haciendo pedazos a Balvin en Instagram, el sonorense comentó que esto ocurrió en uno de sus peores momentos, cuando apenas está levantándose "de una mier... muy fea que viví", lo que para todos es claro que habla de su ruptura con la estrella española, pues no acabaron en buenos términos luego del intenso romance. Cabe mencionar que esta supuesta reacción no está confirmada y solo se trata de especulaciones, sin embargo, lo que sí es un hecho es que Nodal seguirá dando de qué hablar, mientras que Beli continuará su carrera en España alejada de la polémica.

