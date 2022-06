Adiós Chapoy: Tras unirse a TV Azteca, querida actriz firma con Televisa y llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Dulce, quien presuntamente habría firmado un nuevo contrato en Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y habló del luto que atraviesa ella y todo el equipo de GranDiosas luego del terrible feminicidio de Yrma Lydya. Hace tan solo unas horas había conversado en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, pero solo fue mediante una llamada telefónica.

Además de dedicarse a la música, la originaria del estado de Tamaulipas ha hecho pequeñas apariciones en melodramas de la empresa de San Ángel como Más allá del puente (1993), Soñadoras (1998-1999), Las vías del amor (2002-2003) y Muchachitas como tú (2007) fue el último. No obstante, jamás ha tenido contrato de exclusividad y por ello puedo trabajar con cualquier televisora.

Fuente: Internet

Hace unos años Dulce estuvo como invitada especial en el foro del matutino Venga la Alegría y también conversó con Chapoy en la sala de su vespertino Ventaneando. Asimismo, hace varias horas la intérprete de éxitos como Tu muñeca brindó una entrevista a la reconocida periodista del Ajusco para hablar sobre el asesinato de la joven cantante de 21 años, pero solo platicó con ellos mediante una llamada telefónica.

Dulce visitó el foro de 'Ventaneando' hace unos años

No obstante la cantante, quien podría ser parte de los concursantes de la segunda temporada del reality de Televisa El Retador, fue captada en las instalaciones de esta empresa y muy amablemente accedió a dar una entrevista para el matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Dulce explicó ante las cámaras de Hoy que sigue impactada y consternada por la partida de Yrma Lydia, quien murió luego de ser acribillada por su pareja Jesús 'N'.

La tamaulipeca recordó que hace 1 mes pudo recibir a la joven de 21 a��os y a su madre en su hogar, donde le pudo dar consejos para saber cómo desenvolverse en el medio artístico pues apenas comenzaba su carrera: "Le dijo consejos, nos despedimos y me decía no me quiero ni ir", explicó y también hizo un llamado a las autoridades mexicanas para pedir justicia por Yrma, señalando que el culpable debe de pagar.

Esto no se puede quedar así, yo no señalo a ningún culpable, pero como mujer y como compañera de ella pues yo también espero que se haga justicia... que no se vuelva a repetir, que ya dejen a las muchachas vivir su vida", dijo y añadió que buscaría a la mamá de la cantante para brindarle su apoyo, pero en algunas semanas más.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy