Adiós Televisa: Tras 'desfigurarse' con cirugías, conductora llega a 'VLA' de luto y rompe en llanto

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien tras años en TV Azteca renunció a Venga la Alegría en 2019, regresa al matutino luego de haber iniciado en Televisa para lamentar la trágica muerte de un excompañero del matutino. Se trata de Vanessa Claudio, quien se enlazó con Venga la Alegría la mañana de este jueves para pronunciarse luego del fallecimiento de Fernando del Solar, con quien trabajó en el programa durante varios años.

Sumamente conmovida, la boricua que regresó a TV Azteca este año para conducir Al Extremo en medio de críticas por presuntament lucir desfigurada y 'abusar' de las cirugías, dejó eso atrás y contó: "No lo puedo creer. Cuando lo vi quise que fuera mentira, dije: 'estoy leyendo mal, la gripa me tiene mal' pero es una realidad. Compartí muchos años y siempre he sido muy agradecida con Fer (...) él fue uno de los primeros que se me acercó para decirme: 'bienvenida a esta familia'".

Y agregó: "Por más que habló de su enfermedad, nunca lo vi enfermo, esa sonrisa y esa energía que siempre tenía, ese consejo, amistad... mi cabeza no puede entenderlo". Vanessa también recordó un consejo que el argentino le dio cuando ella se empezó a sentir mal del estómago y no podía disimular su incomodidad al aire. "Se voltea y me dice: 'te voy a dar un consejo: el público no tiene la culpa de lo que a ti te pasa, así que arriba Vanessa, actitud'", contó la presentadora.

No solo fue un compañero, siempre quería que su público recibiera lo mejor. Me hacía reír muchísimo y era muy generoso (...) No, esque estoy en shock, no puedo, Venga la Alegría es Fer", dijo rompiendo en llanto.

Por otro lado, Mauricio Mancera, quien también estuvo varios años trabajando en Venga la Alegría y también colaboró con Del Solar cuando ambos estaban en el programa Hoy de Televisa, también se enlazó con el matutino y no pudo evitar romper en llanto al recordar a su amigo. "No lo podía creer, estaba segura de que como tantas veces que era un rumor y Fer iba a vencer una vez más esta batalla. Estoy muy triste (...) Pienso en sus hijos, en su viuda, en el vacío que deja en todos ellos y la falta que les hará".

Y agregó que lo que lo deja tranquilo es que ya pudo reunirse con su padre, quien falleció hace apenas dos semanas: "Me da tranquilidad saber que su papá estará esperándolo, nunca fueron de estar separados, Fer era extremadamente familiar. Es una noticia muy triste. Una persona que estaba en lucha constante, nunca lo vi venir", comentó con la voz entrecortada. "Era muy divertido, recuerdo como nos divertíamos. era muy positivo, fue un gran compañero (...) Su frase 'Arriba los corazones' qué difícil es decirla ahora", finalizó.

