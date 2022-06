Adiós TV Azteca: Tras veto de Chapoy y renunciar a 'VLA', conductora de Televisa se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exconductora de Venga la Alegría, quien fue vetada de TV Azteca por presuntas órdenes de Pati Chapoy luego de una fuerte polémica Daniel Bisogno, vuelve a Televisa y llega al foro del programa Hoy. Se trata de nada más y nada menos que Raquel Bigorra, quien estuvo 4 años en la competencia del matutino pero desde que perdió su exclusividad en el Ajusco, buscó una oportunidad en San Ángel de nuevo luego de haber debutado ahí al inicio de su carrera.

Como se recordará, la cubana, quien se ha divorciado dos veces, fue señalada por el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno y todo el elenco de Ventaneando, de haberlo traicionado supuestamente vendiendo detalles de su vida personal y su divorcio a una revista de espectáculos. Por este motivo, el presentador admitió al aire que se estaba separando de su segunda esposa Cristina Riva Palacio y Pati señaló a Bigorra, quien era comadre y mejor amiga de Daniel, de haber sido la presunta responsable de filtrar todo.

Después de este escándalo mediático, el Ajusco le cerró las puertas a Bigorra y desde entonces no volvió a aparecer en ningún programa de la televisora, ni como conductora ni como invitada. Esto tras haber firmado contrato en 2010 y haber estado ahí durante casi 10 años, en los que hizo varios programas (los cuales acabaron saliendo del aire por bajo rating). En donde sí destacó fue en Venga la Alegría, sin embargo, abandonó el matutino 4 años después, en el 2014, tras embarazarse de su hija Rafaella.

Aunque en los últimos años volvió a Televisa luego de perder su empleo en la pandemia (trabajaba en Tu Casa TV), se integró a Cuéntamelo Ya! y hasta estuvo en el programa Hoy, en la segunda temporada del reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, hace unos meses reportaban que estaba pasando por una supuesta crisis laboral y por no poder conseguir trabajo en alguna televisora, optó por montar su propio show llamado 'Un cachito de Cuba'.

Así lo reportó el canal de YouTube El Borlote, quien señaló que la cubana había sido presuntamente vetada de todos lados, sobre todo por la fama que se le hizo luego del problema con Bisogno: "Por chismosa, TV Azteca la tiene vetada, de Televisa la corrieron y las televisoras pequeñas no quieren tener problema con ella, así que a Raquel Bigorra no le quedó otra opción que autoemplearse. Para conseguir público en su nuevo show, ahora prometió que saldrá con muy poca ropa", sostuvo el canal, aunque no fue confirmado.

Y al parecer, en Televisa no tiene ningún tipo de veto o castigo, pues el programa Hoy anunció en su cuenta oficial de Instagram que este jueves 30 de junio la conductora de 47 años acudirá como invitada al foro pues presentará en vivo su show, con música cubana y seductores bailes, además de impactantes vestuarios. Al parecer, a la presentadora por el momento no le hace falta volver a conducir pues está gozando de gran éxito en su show, donde no solo divierte al público, sino que también homenajea sus raíces.

