Atrapado: Difunden un VIDEO de Gerard Piqué en una cita con otra mujer que no es Shakira

Madrid, España.- La polémica entre Gerard Piqué y Shakira no se ha acabado a pesar que casi se cumple un mes de la confirmación de su separación, evento que sacudió al mundo entero pues ambos parecían ser una de las parejas más sólidas de la farándula y el deporte; no obstante, se cree que el problema fue la infidelidad de parte del jugador del Barcelona quien no conforme con presuntamente haberse involucrado con una joven de 22 años y hasta con la madre de uno de los canteranos de la escuadra blaugrana, ahora surgió nueva evidencia que confirma que gusta de tener varios encuentros con féminas de look parecido al de la colombiana.

A través del programa El Gordo y la Flaca se difundió un video captado por un paparazzi en donde el jugador de 33 años de edad parecía tener una cita romántica con la joven de cabellera rubia, todo en un lugar público e incluso a días de haberse celebrado de San Valentín, fecha en que la intérprete de Te Felicito o Antología le había dedicado un mensaje en redes sociales en donde reconoció de manera pública el cariño que le tiene.

El reportero encargado de difundir las imágenes mencionó que fue el pasado 22 de febrero cuando notó la presencia del jugador con una joven que no es la madre de sus dos hijos, Sasha y Milán, en un restaurante de Barcelona, motivo por el que no dudó en grabarlos para tener la evidencia de la infidelidad que posteriormente la misma Shakira descubriría.

Hace unos días, una influencer originaria de Noruega manifestó en redes sociales su descontento contra Piqué a quien encontró en una fiesta en Estocolmo evento donde el jugador estaba acompañado de una mujer con aspecto similar al de la barranquillera, fémina de quien no se conoce identidad o bien, si entre ambos hay algo, ya que en tal evento, no se separaron en ningún momento.

Cabe destacar que en el marco en que la polémica se mantiene entre ambos Shakira viajó a Santander en compañía de sus hijos para disfrutar del verano ya que disfrutan de practicar surf, algo que parece haberle dado luz verde a todos los que alguna vez fueron cercanos a la pareja para sacar los ‘trapitos al sol’ en torno a la presunta razón por la que ambos decidieron poner fin a 12 años juntos. Tal fue el caso del excuñado de la colombiana, exnovio de su hermana Lulila y quien reveló a un podcast que el dinero, además de la infidelidad, fue lo que acabó con el amor.

"Esa relación lleva rota mucho tiempo pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él. Según me ha contado una persona muy allegada a ellos ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera", declaro el excuñado de la barranquillera.

En más detalles expuso que a pesar de vivir juntos y tener dos hijos en común, las cuestiones económicas estaban separadas, solo la manutención del hogar era en partes iguales pero en cuestión del dinero que ambos ganaban por su respectivo trabajo, lo manejaba cada uno, de ahí que según revela la fuente, discutieron por el hecho que ella se planteara tener negocios en Bahamas y Colombia.

"Ahí empezaron los problemas", manifestó.

La forma en la que Piqué manejaba la relación ha cobrado fuerza pues medios españoles también habían manifestado que él le tiene estrictamente prohibido salir de España con sus dos hijos, ya que aunque sea un hecho que están separados, está pendiente el tema de la custodia de los dos menores de edad que tienen, por lo que pese al dinero que posee o la fama, Shakira se quedará en España hasta que el futbolista y las leyes lo determinen.

Fuente: Tribuna