Conmoción en Televisa: Yalitza Aparicio es elegida para protagonizar esta impactante serie

Ciudad de México.- Si hay una actriz que rompe fronteras, esa es, sin duda, Yalitza Aparicio, quien ahora fue elegida como la protagonista de una impactante serie producida por el grupo Televisa-Univisión y que pronto saldrá a la luz en la plataforma de streaming ViX+. Cabe recordar que la también modelo originaria de Oaxaca, alcanzó la fama internacional luego de participar en Roma, filme que ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

De acuerdo con diferentes medios, Yalitza Aparicio será la protagonista del primer capítulo de la serie Mujeres Asesinas, producción que entre 2008 y 2019 fue de las más populares y queridas por el público mexicano. Esta nueva temporada, la cual no será una continuación de la historia original, sino una nueva versión del formato, contará con ocho capítulos independientes, los cuales estarán inspirados en casos reales.

Yalitza Aparicio protagonizará el regreso de 'Mujeres Asesinas'. Foto: Internet

Esta producción del grupo Televisa-Univisión, ha sido escrita por la española Alicia Luna, quien a través de un comunicado dio más detalles sobre la novedosa versión de 'Mujeres Asesinas'. Según lo compartido, las protagonistas de estas narrativas estarán "al límite" de sus fuerzas, pues no contarán ni con recursos ni con apoyo ante crisis de su día a día. No obstante, aún no se tiene más información sobre cuál será el caso de Aparicio en su primer capítulo.

Las protagonistas de esta serie no tenían una vida sencilla, tranquila o feliz. Se enfrentaron a parejas violentas, padres o madres manipuladores, jefes hostiles y situaciones humillantes. […] Sin recursos ni ayuda psicológica, llegaron al límite de sus fuerzas en situaciones trágicas de las que no tenían forma de escapar, siendo la cárcel o la muerte menos aterradoras que seguir soportándolo”, detalló Alicia Luna, escritora de 'Mujeres Asesinas'.

La cuarta temporada de 'Mujeres Asesinas' estará inspirada en casos reales. Foto: Internet

Otros de los proyectos en los que Yalitza Aparicio a destacado, además de Roma, filme por el que fue nominada a Mejor Actriz en 2018, es un drama médico llamado Midnight Family, el cual se está desarrollando en la CDMX y está siendo dirigido por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín para Apple TV+. Asimismo, hay información de que la actriz participará en la película del director mexicano Luis Mandoki, Presencias.

Fuente: Tribuna