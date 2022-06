¿Del amor al odio? Estos son los detalles de la relación de Fernando de Solar e Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2002 cuando TV Azteca comenzó las transmisiones del show Sexos en Guerra, en el cual se hacían dos grupos, uno de hombres y el otro de mujeres, quienes debían competir en diversos concursos con toques picantes. El programa era conducido por Fernando del Solar e Ingrid Coronado y, la química entre ambos famosos era innegable, al grado en el que, cuando la presentadora de Todos A Bailar, debía faltar a alguna transmisión, el presentador decía a gritos que la extrañaba.

Para el año 2005, Fernando del Solar e Ingrid Coronado salieron del programa y para el 2006 entraron a trabajar a Venga la Alegría, donde el compañerismo y la amistad entre ambos no dejaba de relucir, al grado en el que algunos televidentes llegaron a emparejarlos. Tiempo después, el presentador estuvo a punto de casarse con Ivette Hernández, pero al final de cuentas canceló su boda, por lo que la gente del público señaló a la conductora por haber interferido en su relación, hecho que ambos negaron.

En el año 2008, durante una transmisión de Venga la Alegría, ambos confirmaron que tenían una relación y también sorprendieron al público al revelar que Ingrid estaba embarazada de su primer hijo. Luego de 3 años juntos, precisamente en Navidad, volvieron a paralizar a TV Azteca tras confirmar que estaban por casarse y que estaban esperando a su segundo pequeño. Para el 2011 ambos se casaron por el civil.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Créditos: Internet

Sin embargo, su felicidad se vio nublada, después de que los médicos confirmaran que Fernando del Solar había contraído cáncer de pulmón, por lo que tuvo que distanciarse de los medios para realizar su tratamiento. Fue durante esta etapa que Ingrid aseguró que siempre apoyaría a su esposo; sin embargo, para el 2015 comenzaron los rumores de su separación hecho que confirmaron un año después.

A partir de este punto, Ingrid Coronado y Fernando del Solar vivieron en el ojo del huracán, luego de que surgieran señalamientos en contra de la conductora, mismos que afirmaban que ella habría dejado al argentino por su padecimiento; sin embargo, este hecho fue desmentido por las dos estrellas, quienes aseguraron que esto no era verdad. Por un lado, Ingrid Coronado declaró para Historias Engarzadas que los años finales de su matrimonio fueron complicados, especialmente por la familia del famoso.

Por otro lado, Fernando del Solar reveló para TV Notas que fue la misma enfermedad la que lo ayudó a ver que, realmente, ambos no eran tan afines, por lo que comenzó a plantearse la idea del a separación: "El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí (...) Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo", declaró el también actor.

Fuentes: Tribuna