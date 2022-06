Livia Brito hizo esta exigencia a Televisa para ser la protagonista de 'Mujer de nadie'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo Livia Brito, quien tiene casi 12 años de carrera en Televisa, ha estado metida en fuertes escándalos por agresiones a la prensa durante los últimos años. En una reciente entrevista, la guapísima protagonista de telenovelas confesó cómo hace para enfrentar estas polémicas y además admitió qué exigencia puso para aceptar el protagónico del melodrama Mujer de nadie.

Hay que recordar que en plena pandemia fue acusada de golpear a Ernesto Zepeda, un paparazzi que le tomó fotos a ella y a su novio en las playas de Quintana Roo. Asimismo, hace unas semanas un reportero del programa Ventaneando, llamado Roberto Hernández, se acercó para pedirle una entrevista en las locaciones del melodrama donde comparte créditos con Marcus Ornellas y acabó atacándolo.

Según las declaraciones de esta persona, Livia se negó a hablar con él porque aseguraba que en la emisión vespertina de TV Azteca hablaban mal de ella. La reconocida periodista Pati Chapoy de inmediato respondió a sus declaraciones y le aseguró que solo dicen la verdad sobre ella: "Simplemente te hemos expuesto como eres, no es que te tratemos mal", expresó la presentadora en Ventaneando.

En una plática exclusiva que dio a la revista TVyNovelas, la originaria de La Habana, Cuba explicó que todas las adversidades que ha enfrentado últimamente la han hecho más fuerte, no obstante, resaltó que también ha atravesado episodios de vulnerabilidad: "Llega un punto en el que dices: '¡Ya basta!'. Quizá tocamos fondo y nos damos cuenta que no es normal lo que nos ocurre, que no está bien, y eso nos hace cambiar, no la personalidad, pero sí el carácter. El corazón se vuelve más duro, ya no sentimos igual".

Asimismo, Brito envió un mensaje para todas las personas que al parecer la tienen en concepto de ser prepotente y grosera, asegurando que por el contrario ella siempre está de buen humor y con la mejor actitud: "Tal vez no sepan que soy muy feliz, siempre ando contenta, soy muy dicharachera, siempre estoy tratando de cantar, de mantenerme alegre", aseguró.

Además, la protagonista de otros melodramas como La Piloto y La Desalmada explicó que sí ha sido un poco desgastante encarnar al personaje de 'Lucía' en la telenovela de la productora Giselle González, debido a que esta sufre mucho y se enfrenta a fuertes situaciones a lo largo de la historia: "Ha sido un torbellino de emociones, de altos y bajos, hasta lloré cuando vi por primera vez el resultado".

Ya para finalizar, Livia explicó que para ella mantenerse activa físicamente es muy importante y por ello hizo una exigencia a la producción de San Ángel. La cubana comentó que estableció un horario para iniciar las grabaciones debido a que ella le gusta ejercitarse por las mañanas: "Hacer ejercicio, para mí, es muy importante, y por eso pido que mis llamados sean después de las 8 o 9 de la mañana para poder entrenar.

