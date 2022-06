"Lo abandonó": A 7 años de su divorcio, culpan a Ingrid Coronado por trágica muerte de Fer del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte del conductor Fernando del Solar cimbró a todo el medio artístico. Famosos actores y presentadores tanto de Televisa como de TV Azteca, han expresado su pesar tras el fallecimiento del argentino, a quien le han dedicado conmovedoras palabras y reconocido su gran entereza para enfrentar al cáncer durante una batalla de más de 10 años, sin embargo, algunos usuarios han tomado este momento para arremeter contra su expareja y madre de sus hijos, Ingrid Coronado.

Como se recordará, el exconductor de Venga la Alegría y Programa Hoy fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, tipo esclerosis nodular en fase cuatro, que es un tipo de cáncer del pulmón. Pese a que no se han confirmado detalles y los motivos de su deceso, usuarios acudieron a las redes sociales para lanzar fuertes insultos y comentarios negativos contra la exesposa del conductor, Ingrid Coronado, con quien se casó en el 2011 y se divorció en 2015, cuando enfrentaba su enfermedad.

Ingrid Coronado y Fer del Solar

Internautas empezaron a culpar a la también expresentadora de Venga la Alegría de la muerte de su exesposo, pese a que no estaban juntos desde hace 7 años y él se volvió a casar el pasado mes de abril con Ana Ferro. Fue principalmente en Twitter donde los usuarios atacaron fuertemente a Coronado, madre de Luciano y Paolo, menores que procreó con el argentino durante su relación, misma que comenzó en el 2008.

Ingrid Coronado y Fer del Solar en 'VLA'

En algunos de los terribles mensajes que han publicado, se lee: "Ingrid Coronado le hizo brujería a Fernando del solar no tengo pruebas tampoco dudas", "Karla Panini viendo que gracias a Ingrid Coronado hoy tiene el día libre", "Prohibido olvidar lo mala que fue Ingrid Coronado con Fernando del Solar", "Tal vez Fernando del Solar seguiría vivo si no lo hubiera abandonado en un momento crítico de su enfermedad", "Lo lograste Ingrid, finalmente ganaste. Destrozaste a alguien que siempre estaba feliz y sonriendo".

Por otro lado, hubo también quienes defendieron a la conductora de Todos a bailar, pues aseguraron que nadie "dormía con ellos" y no pueden saber qué fue realmente lo que los distanció. Incluso, la propia Ingrid había declarado hace unos años que era sumamente doloroso que la culparan de haberlo abandonado, cuando ella siempre estuvo con él durante la duración de su matrimonio: "Ni al caso sus insultos hacia Ingrid Coronado", "Nadie durmió con ellos para andar echando culpas", "les urge terapia queriendo culpar a su ex".

Como se recordará, Ingrid y Del Solar se conocieron en el 2002 cuando conducían el programa de concursos Sexos en Guerra, pero fue hasta 2008 que revelaron públicamente que tenían un romance y que se convertirían en padres, para luego dar la bienvenida a su primer hijo en 2009. En el 2011 se casaron por el civil y luego de que un año después anunciara que tenía cáncer, hicieron oficial su divorcio en el 2015, en medio de fuertes rumores de que ella le había sido infiel con Alfonso de Anda, su compañero el matutino.

Tras esta historia, muchos de los seguidores del fallecido conductor de 49 años aún dan por hecho que ella presuntamente lo "abandonó" porque no quería cuidarlo durante su enfermedad, aunque la mexicana lo desmintió en varias ocasiones, incluso asegurando que lo último que hubiera querido es que su matrimonio fracasara. En una entrevista que Ingrid concedió al programa Historias Engarzadas, reveló que fue él quien le pidió la disolución del matrimonio.

Él me lo pidió, no es fácil llevar una enfermedad pero ese no fue el problema. Había otros factores externos que hacía que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser más complicada y más difícil", sostuvo Ingrid.

Ingrid Coronado y Fer del Solar

El propio Fernando confirmó que el amor que se tenían se fracturó por otros motivos, además del cáncer, pero los problemas apenas iniciaban. Desde entonces ambos tuvieron fuertes diferencias y hasta se enfrentaron en los juzgados por la pensión alimenticia de sus hijos. De acuerdo con El Universal, el conductor pidió que ella se quedara con la guardia y custodia de los dos niños, con la condición de que él los pudiera ver martes y jueves, además de pedirle una pensión del 20 por ciento total de sus ingresos, ya que él no tenía un trabajo por su enfermedad.

La conductora no estuvo de acuerdo y aunque se enfrentaron durante mucho tiempo, al cabo del tiempo el propio del Solar confesó que llegaron a tener una relación cordial, descartando una amistad, pues seguían en contacto únicamente por el bienestar de sus dos hijos. Hasta ahora, la presentadora no se ha pronunciado directamente sobre el fallecimiento de Del Solar, sin embargo, su última publicación fue a través de sus historias de Instagram fue un par de horas antes de que se anunciara el deceso del presentador. En ellas, aparecía en su programa de radio con el mensaje: "I love my job (amo mi trabajo)", motivo por el cual continuaron las críticas.

Instagram @ingridcoronadomx

Fuente: Tribuna