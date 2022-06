Luto en TV Azteca: Desde 'VLA', Tábata Jalil se despide de Fernando del Solar ahogada en llanto

Ciudad de México.- Hace un par de horas el elenco del programa Venga la Alegría confirmó la dolorosa noticia de que el conductor Fernando del Solar había muerto esta mañana de jueves 30 de junio, a solo 18 días del fallecimiento de su padre. Todos los conductores del matutino de TV Azteca, donde el argentino trabajó por varios años, se han mostrado impactados por su partida y lo han despedido con un emotivo homenaje.

El exesposo de Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos Luciano y Paolo y acabó divorciado en 2015, no solo ha sido uno de los presentadores más queridos por el público, sino también por sus propios compañeros del medio. Desde que se confirmó su muerte, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Anette Cuburu, Pato Borghetti y Tábata Jalil, por mencionar algunos, no han parado de hablar sobre el gran ser humano que fue Fernando.

La producción de VLA organizó un pequeño homenaje improvisado para recordar la gran trayectoria que tuvo Fer en el Canal Azteca Uno, en el cual comenzó haciendo telenovelas como Perla (1998) y Háblame de amor (1999) y luego se volvió conductor. Su excompañera Tábata, con quien trabajó todos los años que estuvo al aire en VLA, se mostró totalmente devastada por la partida del argentino: "A mí me sorprende muchísimo, yo no lo veía venir, hace unos días estábamos tuiteando y bromeando", relató entre lágrimas.

La reportera que lleva más de 20 años en las filas de la televisora del Ajusco no paró de resaltar que Del Solar era un ejemplo: "Es un hombre de luz, para mí sigue aquí, en mi mente, en mi corazón, en mis recuerdos", dijo con un nudo en la garganta. Jalil explicó que una de las enseñanzas más grandes que le había dejado el argentino, quien apenas tenía 49 años de vida, era jamás perder la actitud aunque las adversidades fueran terribles.

Nunca perdió la actitud, siempre tenía un consejo bueno que darte, un buen abrazo, es un buen amigo, duele muchísisimo que ya no lo vas a tener físicamente, es muy difícil estar aquí en el foro y escuchar esta notica... no tenemos la vida comprada y ese es el mensaje que me llevo de Fer", añadió ahogada en llanto.