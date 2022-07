Luto en 'Ventaneando': Tras 'amorío' con productora, conductor de 'Hoy' deja Televisa por TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien tiene más de 35 años en las filas de Televisa, traiciona al programa Hoy y aparece en Ventaneando luego de 14 años al aire y rumores de que presuntamente habría tenido un supuesto amorío con la productora del matutino. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien apareció en las pantallas de TV Azteca luego de que se enterara del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar por medio de reporteros y su reacción quedara grabada en video.

Luego de que se divorciara en 2019 y los rumores de un supuesto romance con la productora del matutino Hoy, Andrea Rodríguez (el periodista Álex Kaffie sostuvo en su columna de hace unos meses que la productora presuntamente andaba "presumiendo que ya se almorzó al 'Negro'") y hasta con la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy Manelyk González, el también actor negó todo, sin embargo, al parecer ya no contaría con contrato de exclusividad en la televisora pues apareció en el programa de Pati Chapoy.

El polémico histrión, quien también ha provocado controversia ya que se ha besado con compañeros actores y conductores como Lisardo, Paul Stanley, Jorge 'El Burro' Van Rankin y también el actor Julio Bracho en una telenovela, se enteró frente a las cámaras de la muerte de su amigo, el argentino Fernando del Solar. El conductor estaba saliendo de las instalaciones de Televisa en su automóvil cuando reporteros se le acercaron y lo tomaron por sorpresa, al revelarle que su excolega había fallecido.

Consternado, Raúl 'El Negro' Araiza quedó en shock ante la dolorosa noticia y expresó su luto: "No chin... ¿de verdad? No me digas eso cab... no manches... no sabíamos. No sabes cómo lo quiero (...) compartimos muy intenso, muy bien, un tipazo, ustedes ya lo saben. Hicimos 'Mula de 3' luego vino a 'Hoy' y acá él y yo como siempre. Yo lo abracé mucho y le decía que no se me desesperara. Nos queríamos y ayudábamos mucho". Al cuestionarlo sobre cómo lo recuerda, el presentador insistió:

Con un ánimo y positivismo muy grande. Qué sorpresa tan fuerte", decía el presentador incrédulo ante la prensa.

También comentó que los dos eran grandes fans del futbol y le iban al Cruz Azul, por lo que todos les hacían 'bullying' al respecto. "Éramos los dos del Cruz Azul y siempre se burlaban de nosotros. Él argentino así que el futbol lo vivía a morir, por eso hacía muchas bilis", relató. Además de revelar que siempre se llevaron muy bien y se aconsejaban mutuamente, expresó su pesar porque Fer abandonara el programa Hoy hace unos años, durando apenas unos meses por diferencias con algunos conductores.

"Hablábamos de todo, un tipazo, muy alegre y muy actor lo que me tocó actuar con él. Estupendo conductor pero él decidió irse, lo cual sí me dolió porque creo que tuvo mucho potencial aquí pero pues bueno ha sido libre porque se fue a hacer otras cosas", finalizó Araiza. Cabe mencionar que hasta ahora no se ha difundido la causa de muerte del conductor de 49 años, sin embargo, llevaba más de 10 años luchando contra el cáncer.

