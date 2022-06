Patricio Borghetti se viste de luto; despide a su compañero y amigo con conmovedor mensaje

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este jueves, 30 de junio, el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti recibió un duro golpe, luego de enterarse de que uno de sus grandes amigos y compatriotas había perdido la vida, después de haber padecido una grave enfermedad. Motivo por el que el también actor envió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales, esto con la finalidad de despedirse del que alguna vez fue su compañero en la farándula.

El día de hoy, los conductores de Venga la Alegría, show matutino donde trabaja 'Pato' Borghetti, dieron la noticia de la muerte de Fernando del Solar, presentador que trabajó en el programa de variedad entre los años del 2006 y el 2012, hecho que conmocionó notablemente a la pareja de Odalys Ramírez, quien reveló que ambos mantenían una buena amistad y que incluso, se conocían desde que vivían en Argentina, país del que ambos son originarios.

Fotografía de Fernando del Solar

Créditos: Instagram @fernandodelsolar

Luego de que Sergio Sepúlveda diera la lamentable noticia, Patricio Borghetti reaccionó incrédulo, afirmando que esperaba que alguien pudiera salir a desmentir esta información, ya que, hace un mes el conductor de Sexos en Guerra y La Academia había ido a su casa a hacer un asado y a disfrutar la tarde en la alberca, alegando que cuatro semanas atrás, Fernando del Solar se veía en perfectas condiciones.

No lo puedo creer, estoy esperando que alguien lo desmienta, estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, en la alberca y estaba perfecto, no entiendo qué es lo que está pasando. Lo conocía antes de que los dos llegáramos a México, tengo la esperanza de que no sea verdad", declaró Patricio Borghetti al borde del llanto