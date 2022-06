Raquel Bigorra reacciona a la partida de Fernando del Solar y recuerda el día que lo desahuciaron

Ciudad de México.- La conductora de origen cubano, Raquel Bigorra reaccionó de forma emotiva ante la lamentable partida de su amigo Fernando del Solar, quien lamentablemente perdió la vida tras supuestamente presentar alguna complicaciones con el Covid-19, debido a que por muchos años tuvo cáncer, mismo que le dejó muy dañados sus pulmones.

Fue a través de las cámaras del programa De Primera Mano, donde la cubana expresó su sentir ante tal noticia, al mencionar que tiene alguno recuerdos de él, por lo que dicha noticia la ha tomado por sorpresa, así como a muchos miembros del espectáculo, quienes lo recuerdan como una persona alegre y muy optimista, pues cabe mencionar que venció una enfermedad en la que ya estaba desahuciado.

Me tocó verlo luchar... más allá de la enfermedad, que sí me tocó verla, pasarla duro, lo recuerdo con esa sonrisa y con esa alegría y galanura era un hombre tan guapo y trabajar con él era un regalo, la verdad que sí", afirmó.

Bigorra mencionó que ella coincidió con Del Solar, gracias a el trabajo, donde se ganó su confianza por lo que le contó muchas de sus intimidades, entre las cuales estaban la vez que se enamoró por última vez, así como cuando le dijeron en Cuba que se comprara el traje, debido a que lo miraban mal de salud, sin embargo, pudo salir adelante en 2017.

No, el médico me dijo que ya me fuera mandando a hacer el traje, me dice, que ya tengo los días contados ¡tú crees? Fui hasta Cuba para que me digas eso y yo le decía: Fernando no le hagas caso al médico cubano, qué va a saber, tú vas a vivir muchos años", reveló.