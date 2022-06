Revelan qué sustancias metió Rogelio a 'Survivor México'; TV Azteca queda en shock y pide expulsión

Ciudad de México.- La noche de ayer miércoles 29 de junio miles de televidentes de TV Azteca quedaron en shock debido al emocionante y polémico capítulo de Survivor México que fue transmitido y es que una de las tribus se metió en un serio problema debido a que un integrante llevó de contrabando sustancias prohibidas que los favorecieron durante las primeras semanas de este exitoso reality.

Hace algunas horas por fin se descubrió que Rogelio Torres y todos los integrantes del equipo Jaguares hicieron trampa al haber estado consumiendo un suplemento alimenticio que les dio mayor rendimiento. Como ya se reveló anteriormente, el encargado de delatar al chef y enfermero fue nadie más y nadie menos que Gabo Cuevas, quien le entregó una bolsa con polvo a Carlos Guerrero 'El Warrior' frente a todos los participantes.

Hay una persona que violó las reglas y me refiero a mi compañero Rogelio", expresó el polémico reportero.

'Warrior' confesó que se sentía sumamente confundido e indignado con esta situación pues la competencia apenas estaba comenzando y no había razón para hacer trampa. Por su parte, Rogelio admitió que él introdujo proteína, aminoácidos, cretina, entre otras sustancias para beneficiarse debido a que en Survivor México las condiciones son extremas y pasan gran parte del día sin probar alimento.

Todos hicimos uso de ella, espero que tengan la responsabilidad de decir que la consumieron. Las porciones fueron para todos igual. Acepto mi parte, yo no los obligué, pero todos hicieron uso de ella", dijo el exparticipante de MasterChef México .

Sin embargo, lo que dejó más consternado al público de la televisora del Ajusco fue que Yusef Farah admitió que él sabía desde el día uno que Rogelio llevaría estas sustancias pues fue algo planeado y además confesó que él también pensaba introducir "otras cosas". Eso sí, el exintegrante de Exatlón México resaltó que él encaró a Torres en cuanto descubrió que sí había llevado la proteína y que se la estaba dando a sus compañeros sin su consentimiento.

Yo fui el primero en confrontarlo... Él nos quiso engañar con el atole de coco. Yo no la metí, que me revisen y que chequen. Yo iba a meter, pero no la metí", añadió Yusef.