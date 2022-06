TV Azteca y Televisa, de luto: 'Venga la Alegría' confirma muerte de Fernando del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto debido a que hace algunos momentos se reportó la muerte del querido conductor Fernando del Solar, quien trabajó por años en las importantes televisoras Televisa y TV Azteca. Fueron sus compañeros del programa Venga la Alegría quienes compartieron la lamentable noticia hace unos momentos mediante las redes sociales pero se desconocen más detalles.

¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido @fernandodelsolar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!", escribieron.

Reportan muerte de Fernando del Solar

La noticia de la partida del argentino tiene en shock a todos sus admiradores y fans debido a que él no había informado sobre una recaída en su salud. Hay que recordar que en 2012 fue diagnosticado con un agresivo cáncer en el sistema linfático por primera vez y aunque estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones, ya tenía bastante tiempo sin pisar un hospital o al menos, él jamás comentó que nuevamente estuviera atravesando por problemas.

Como se recordará, hace apenas un par de meses Del Solar había cumplido su sueño de volver a casarse, ahora al lado de Ana Ferro, en una pequeña y muy especial boda que él mismo organizó en las playas de Quintana Roo. Pese a la mala experiencia que vivió en su primer matrimonio, al lado de Ingrid Coronado, el originario de Buenos Aires no perdió la esperanza de encontrar un nuevo amor y por fortuna, hace unas semanas pudo por fin unir su vida a la de Ana.

Ella es paz, es tranquilidad es contención porque hay momentos que no son tan buenos y ella me tranquiliza o me pone un petardo en la cola y tengo que salir corriendo, si estoy muy achicopalado ella es de vámonos y entonces tiene la medida exacta para mantenerme activo es genial", expresó en la última entrevista que dio a VLA.

Asimismo, se sabe que Del Solar perdió a su padre, el señor Norberto Cacciamani, el pasado domingo 12 de junio y se despidió de él compartiendo un emotivo video en el que recordaba los mejores momentos que pasó a su lado. Por supuesto, el conductor también resaltó que estaba devastado y que tenía un dolor en el alma muy fuerte por esta partida: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores....".

Apenas en octubre del 2021 Fernando había informado que se sometió a una nueva cirugía para mejorar la respiración debido a que tenía una disfunción respiratoria, sin embargo, aclaró que no era nada grave y que se encontraba en perfecto estado, por lo cual sorprende a todos su repentina muerte. Aunque cabe resaltar que a finales de 2020 estuvo hospitalizado en condición crítica por problemas respiratorios.

El también exconductor del programa Hoy era uno de los presentadores favoritos del público mexicano y también era muy querido por el gremio artístico. Hace unos momentos el conductor de VLA Sergio Sepúlveda confirmó que efectivamente una fuente muy cercana a Del Solar les anunció su partida y al borde de las lágrimas lo anunciaron: "Empezó a circular como un rumor que nadie quiere comprender, pero alguien muy cercano nos dijo que sí", dijo el también productor.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva