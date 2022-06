TV Azteca y Televisa se visten de luto: Filtran la última voluntad de Fer del Solar antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el repentino fallecimiento del exconductor de Venga la Alegría y del Programa Hoy, Fernando del Solar, ocurrido este jueves 30 de junio por la mañana, el medio artístico llora su partida y se viste de luto. Tras más de 10 años luchando contra el cáncer, aunque aún no se conoce la causa de muerte, se recordó en redes sociales cuál fue la última voluntad del presentador de 49 años antes de abandonar este mundo.

El argentino, quien luchó por más de 10 años contra el cáncer en el sistema linfático, desarrolló la mayoría de su carrera artística en las filas de TV Azteca, donde condujo programas como Sexos en Guerra y Venga la Alegría. Del Solar tuvo que abandonar el matutino en el 2012 luego de 6 años al descubrir que tenía cáncer. Tras retirarse de la televisión para mejorar su salud, en 2015 se divorció de la madre de sus dos hijos, la conductora Ingrid Coronado.

Durante su batalla contra la enfermedad, el conductor fue hospitalizado en varias ocasiones. En ese difícil proceso perdió 25 kilos y acabó luciendo irreconocible. Acabó en silla de ruedas y hasta estuvo en coma inducido durante varios días. Doctores aseguraron que estaba al borde de la muerte, sin embargo, Del Solar logró recuperarse y en 2018 sorprendió al integrarse al programa Hoy de Televisa.

No obstante, no tuvo la mejor de las experiencias al tener diferencias con sus compañeros, por lo que abandonó el matutino a los pocos meses y se reincorporó de nueva cuenta a Venga la Alegría en 2019. No obstante, 7 meses después tuvo que dejarlo de nueva cuenta pues lamentablemente volvió a tener problemas de salud que le impedían seguir al aire y comunicó que se retiraría un tiempo de la televisión para recuperarse.

Su última voluntad

Tras su larga lucha contra el cáncer, en 2020 Fernando del Solar reveló que ya había firmado su voluntad anticipada, documento en el que le informa a su familia lo que deben hacer cuando se agrave su estado de salud y tenga que estar conectado a diversos aparatos para mantenerse con vida. En la carta se mencionó que el conductor argentino solicitó, en uso de todas sus facultades, que en el momento que sus familiares deban decidir mantenerlo vivo por medios artificiales, que no sea así, y lo desconecten.

Estos fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión en su momento: "Ya había pasado por una situación parecida, y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente", explicó. "Mi carta de voluntad anticipada está firmada, mis papás no sabían, pero ya estaba firmada, para mis papás fue muy fuerte, pero a su vez mis papás, Ana (su pareja), mis hermanas, todos agradecieron que estuviese esto, porque de esta manera nadie tiene que tomar esa responsabilidad".

Finalmente, el presentador, quien apenas en abril se casó con su pareja Ana Ferro y actualmente daba conferencias (tenía una programa en Mérida, Yucatán), solicitó a su familia en ese momento que respetaran su voluntad, pues su interés, sobre todo, era que sus consanguíneos no tuvieran que cargar con ninguna responsabilidad tan difícil sobre su vida luego de sus múltiples problemas de salud. Descanse en paz.

