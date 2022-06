"Ya no tengo familia": Anel Noreña confiesa en 'Hoy' que hijos de José José están distanciados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 30 de junio la exmodelo y exactriz Anel Noreña por fin rompió el silencio y respondió a los rumores de que su familia está distanciada tras descubrir que ella era la heredera universal del fallecido José José. La también conductora confesó que efectivamente, tanto ella como José Joel no conviven con su hija Marysol Sosa y su familia.

Fue durante la sección ¿De qué me hablas? del programa Hoy donde la exesposa del llamado 'Príncipe de la Canción' explicó que tomó distancia de su hija luego de que esta se negara a convivir con su hermano porque no se ha vacunado contra el Covid-19. La mujer de 77 años de edad comentó que en efecto, no tenía contacto con ella desde hace un tiempo porque no ve con buenos ojos a 'Pepe'.

Patricio cumplió 2 años el día 8, entonces Mary le hizo un pastelito, entonces me dice 'mamá, vénganse, Frank, Karla y tú al pastelito, pero Pepe no puede venir' (porque no está vacunado), entonces le dije 'Mary, perdóname, pero los cuatro o ninguno', y de ahí vino un (distanciamiento)", explicó.

Hijos de José José están distanciados

Anel resaltó que "el meollo de todo" era que su hijo no se había vacunado y confesó que aunque en su momento sí le dolió muchísimo no poder convivir con Marysol ni ver a sus dos nietos, ahora ya superó ese trago amargo y sigue adelante. Asimismo, le preguntaron que si creía que alguien más podría estar influenciando a su hija para que no los busque y de inmediato resaltó que ella no es ninguna niña que se pueda manipular.

No mi amor, aunque así fuera, Marysol no tiene dos años, es mi hija, todo lo demás no sé, Marysol es mi hija y la perdí", expresó.

Asimismo, la conductora de la sección de bienestar 40 y 20 explicó que Sosa se suele molestar con ella porque le dice que es "muy mandona" pero también resaltó que sí se podrían reconciliar. Además, Noreña aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para desearle lo mejor a su hija: "Si tú tienes tu vida y estás contenta y te va muy bien es lo único que yo le pido a

Dios, que tú tengas un estilo de vida y que te vaya bien".

También Anel hizo referencia a una nota que sacó TVNotas en la que señalaban que estaba en crisis y que Marysol ya no la consideraba como parte de su familia: "Yo sentí horrible, porque pensé que era un adiós de mi hija, olvídate de todo lo demás, ¿dónde quedó mi Marysol?. Ya para finalizar, la exactriz mexicana también detalló que el tema de la herencia de José José también provocó fricciones entre ellos.

Cada vez que me va venir a ver me dice 'mejor no'... ya no tengo familia... algo pasa siempre con las herencias, era para que estuviéramos juntos, alegres, José no les mandó (nada) me mandó (a mí)", dijo tajante.

