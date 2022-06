Los sacan del clóset: Galán de Televisa se vuelve mujer y se besa con polémico actor en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dos famosos actores de telenovelas de Televisa protagonizan tremendo beso ante las cámaras en medio de rumores sobre la orientación sexual de uno de los dos, a quien también se le señala de presuntamente haber sostenido un romance con un alto ejecutivo de la televisora de San Ángel. Incluso, uno de ellos dejó en shock al transformarse en mujer, pues usaba maquillaje y hasta una peluca rubia.

Se trata de Ignacio 'Nacho' Casano y Osvaldo Ríos, quienes actualmente forman parte de la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos en Telemundo. El primero es un actor argentino de 41 años, quien luego de llegar a México ha estado en melodramas como Miss XV, Mentir para vivir, Lo que la vida me robó, A que no me dejas, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida. Sobre él se ha especulado en varias ocasiones que sería homosexual, aunque nunca se ha podido confirmar nada.

Osvaldo Ríos y Nacho Casano en 'La Casa de los Famosos 2'

Incluso, fue la polémica conductora peruana Laura Bozzo quien dentro del popular reality ventiló que Nacho presuntamente salió con uno de los más altos mandos de Televisa, afirmando que por ese supuesto romance habría conseguido pasar de solo hacer comerciales a obtener papeles principales: "Yo había escuchado hace un tiempo, en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja, eso yo lo escuché nadie me lo contó un hombre obvio", mencionó.

Salvador Zerboni, a quien le contó esto, coincidió con que el argentino presuntamente "no actuaba nada" y no entendía cómo logró estar en la telenovelas, mencionando la ocasión en la que coincidieron en un proyecto. "Nunca volvió a hacer nada, fue muy extraño, de la noche a la mañana salió en una telenovela y luego nada", dijo. "Yo creo que terminó con él el ejecutivo y no volvió a hacer nada", agregó, de igual manera poniendo en duda su orientación sexual.

Tras esta polémica dando de qué hablar, grabaron en video a Nacho Casano dándose un beso con nada más y nada menos que Osvaldo Ríos, galán puertorriqueño que apareció en Corazón Salvaje, Triunfo del amor y Abrázame muy fuerte. Y no solo se dieron un beso sino que el boricua hasta se vistió de mujer, pues lucía una peluca rubia y un vestido azul. ¿Salen del clóset? No, pues todo era parte de una dinámica semanal en la que los participantes debían interpretar algunos papeles de actuación.

Al parecer, ambos estaban dando vida a una pareja que está a punto de casarse. En el video filtrado en redes sociales y que ha provocado polémica en redes se puede ver a ambos caracterizados como sus personajes. Nacho usó lentes, una corbata y saco negro con camisa blanca, mientras que Osvaldo estuvo maquillado y hasta aretes se puso para dar vida a una mujer, recibiendo intenso beso del actor, el cual duró bastante y provocó las risas de los presentes.

Por su parte, aunque muchos usuarios defendieron a los actores y aseguraron que solo era de juego y actuaron muy bien, otros recordaron lo que platicaron Bozzo y Zerboni, afirmando que para ellos, Casano "sigue en el clóset". "A los dos se les nota a leguas, lo que se ve no se pregunta", "Por eso a Casano le gusta hablar mal de las mujeres", "Ese man está reprimido", "Sacó su verdadero yo", "Celebrando el mes del pride", escribieron.

Fuente: Tribuna