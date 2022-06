¿Luto en TV Azteca? Tras crisis, Silvia Pinal reaparece en VIDEO y recibe terrible noticia al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz de Televisa Silvia Pinal reaparece ante los medios de comunicación luego de que se confirmara su salida de la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! y se viera delicada de salud. La diva del cine de oro dejó a todos helados por el cambio en su aspecto y semblante, sin embargo, recibió una mala noticia en plena entrevista y se mostró muy preocupada al respecto.

Como se recordará, hace unas semanas el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, comentó que su madre no volvería a pisar los escenarios luego de que se cancelara la obra en la que hizo su esperado regreso, Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! debido a los problemas de salud que presentó, las críticas del público y los escándalos del productor Iván Cochegrus. Y esque 'La Pinal' fue captada en silla de ruedas luciendo algo desorientada y casi sin poder hablar, lo que de inmediato encendió alarmas.

Silvia Pinal lucía decaída de salud

Ahora, la diva del cine de oro reapareció públicamente y dejó en shock a todos. Mientras que los rumores sobre una grave decaída en su salud corren, doña Silvia Pinal calló bocas al ser captada este jueves rumbo a una comida muy lúcida y completamente sana, afirmando que el cambio de médico que tuvo en las últimas semanas le devolvió las energías, además de que está utilizando medicina naturista, sin embargo, recibió una fuerte noticia que la dejó conmocionada.

En entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, la actriz de 91 años de edad comentó: "Me he sentido bien y me gusta sentirme bien. Cambié de médico, que es importante", y al ser cuestionada sobre a dónde iba tan guapa, la primera actriz respondió que iba rumbo a una reunión: "Vamos a comer (ríe) Vamos a ponernos de acuerdo para ver qué sale, ver qué es lo que tenemos que hacer porque somos muy exigentes".

Y para dejar aún más en claro que está mejor que nunca, 'La Pinal' recurrió a su característico sentido del humor al bromear con la prensa. El reportero le preguntó si a la comida solo iba con amigas y ella mencionó que la acompañaría 'su marido': "Van amigas y también mi marido... mi marido que tengo, uno que tengo por ahí que lo saco los domingos", reveló Que me oiga y no me va a hablar en 8 días", dijo entre risas.

Sin embargo, las risas se tornaron en seriedad y preocupación para la diva luego de que le informaron que su amigo, el primer actor Ignacio López Tarso, se encuentra hospitalizado por una neumonía bacteriana desde el lunes. Como se recordará, fue el propio hijo del histrión quien comentó a la prensa que aunque ya está fuera de peligro, sí llegaron a temer lo peor pues al llevarlo de urgencia estaba "desvanecido" y mencionó que nunca lo habían visto tan mal.

Ignacio López Tarso

Ante estas palabras, 'La Pinal' quedó asombrada y de inmediato respondió que se pondrá en contacto con la familia del intérprete de 97 años para saber cómo sigue: "Oye, no, no sabía yo. No sé si sea muy tarde pero hablaré a su casa para saber cómo está". Sin embargo, el reportero la calmó al aclararle que ya se recuperó pero sí pensaban que sería algo muy grave, por eso lo dejaron internado varios días.

Ay no, es fuerte, es un hombre fuerte. Bueno, entonces yo lo voy a llamar al hospital", comentó.

Finalmente, doña Silvia dejó bien claro que no quiere quitar el dedo del renglón para volver a los escenarios, revelando que ya tiene una nueva puesta en escena en la mira: "Ya la tengo, la obra ya la tengo y nada más es que empecemos a trabajar con el reparto. Es un reparto con mucha gente y son de esas obras bonitas", mencionó y al ser cuestionada sobre si sería un musical, comedia o drama, dijo: "Es musical porque tiene de todo y hay niños, grandes, viejitos, de todo y pues nos vamos a divertir mucho", concluyó.

Fuente: Tribuna y Ventaneando