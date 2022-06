Tras insultos, Christian Nodal exhibe la peor cara de Belinda; ella se harta y filtra íntimo VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras darle con todo a J Balvin y a Belinda en su última canción (o mejor dicho 'tiraera') Girasol, filtran otro video de Christian Nodal hablando nuevamente de la española y de lo que más se arrepiente de ese romance, que llegó a su fin hace más de tres meses. Además, filtran cuál habría sido la reacción de Beli ante las polémicas declaraciones que hizo su ex, pues la llamó "innombrable" y hasta se habría referido a ella como su "peor error".

El momento en el que el intérprete de Botella tras Botella y Adiós Amor fue cuestionado sobre la polémica con el colombiano, decidió hacer frente a los señalamientos afirmando que han habido varios escándalos que han afectado su carrera y le han provocado muchos comentarios de odio, como lo fue en su momento el conflicto con Grupo Firme y ahora la mediática separación de Beli, la cual despertó la furia de 'Belifans' contra él.

En el aeropuerto de Hermosillo, Sonora este viernes, cuando estaba a punto de abordar su jet privado para viajar rumbo a Morelia, Michoacán donde dio un concierto por la noche, el cantante de 23 años sorprendió al revelar que no escucha tanto regional mexicano, sino "K Pop, rock y rap", además de tocar el tema de lo que sucedió con el reggaetonero, luego de que se desatara el pleito en redes que culminó en la 'tiraera' que ahora se volvió tendencia por su fuerte letra.

Nodal impactó al referirse a lo que más se arrepiente de su relación con Belinda, la cual duró poco más de un año y medio. El intérprete de regional mexicano confesó que está pagando el haber ventilado al público su romance con la española, pues se ha dado cuenta de que esto le cobró factura. Aunque no la mencionó por nombre, era claro que se refirió a ella pues es la relación más mediática que ha tenido.

El compa tiene 50 millones de seguidores, hay que ser conscientes. Yo he pagado mis errores, cuando pasó lo de Grupo Firme yo la pagué. Cuando pasó... qué más, ¿qué otra pend... he hecho? Cuando hice mi relación pública yo lo pagué. Todo lo he estado pagando ¿me entiendes?".

Y eso no fue todo, pues en otro momento mientras estaba en el aeropuerto, también tocó el tema de Belinda afirmando que le ha costado mucho superar todas las cosas malas en su vida y lo que más le molestó es que Balvin lo exhibiera de esa manera y sus millones de seguidores no lo conocieran por su música, sino por "mitotes de su ex". Además, fue cuestionado sobre qué consejo le daría a la gente tras recibir tantas críticas.

No es justo para nadie. Somos seres humanos, somos bellos a nuestra manera y nadie tiene derecho de juzgar de esa manera. La gente dice: 'El Christian no aguanta carrilla'. No es eso, sino que literalmente son 50 millones que no me están conociendo por mi talento, sino por mitotes de mi ex y porque no llegué a Medellín, cuando fue un accidente aéreo, por cosas que no están en mi poder. Está pend... el vato y no tiene talento y lo voy a destrozar".

Aunque Belinda no se ha pronunciado directamente sobre las líneas que Nodal le habría dedicado a ella y a su madre Belinda Schüll, a través de sus historias de Instagram, en las que incluso dejó abierta la posibilidad que ambos acaben en los tribunales por un caso similar al de Johnny Depp y Amber Heard, se dejó ver con el regalo que el sonorense le dio: su perrito Cuatro, a quien nombraron en honor a la fecha en la que inició su romance: el 4 de agosto del 2020.

En la íntima grabación que compartió con sus seguidores se ve a la intérprete de Muriendo Lento con su mascota en brazos, jugando y haciéndole cariños. Hasta donde se sabe, la artista no ha respondido a ningún ataque del cantante de 23 años, quien hace unas semanas explotó al hartarse de los ataques de su exsuegra pues además de un comentario donde da a entender que él se aprovechó de su hija, aplaudió el comentario de una internauta que lo llamaba "naco", insulto que también respondió en Girasol.

Fuente: Tribuna