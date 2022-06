Tras un año de ausencia, querida actriz de Televisa anuncia su regreso, lejos de San Ángel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado, cerca de 1 año de ausencia de la actuación, querida actriz de Televisa anunció su regreso con una nueva serie, pero ésta producción no pertenece a San Ángel... ¿será que la afamada celebridad decidió marcharse a TV Azteca? Lo cierto es que no, lo que sí es verdad es que esta famosa se marchó a una conocida plataforma de streaming, pero no sólo fue ella, sino que otros artistas de la televisora de los Azcárraga participaron en dicha producción.

Se trata Patricia Reyes Espíndola, quien debutó en el año 1982, con Bianca Vida, para a partir de ahí crear una exitosa carrera y es que, no hubo melodrama o producción en la que no apareciera o estuviera involucrada, después de ello. Entre los trabajos más conocidos de la actriz se pueden contar Mariana de la noche, La madrastra, La fea más bella e incluso participó en producciones internacionales con Fear The Walking Dead, durante la primera temporada.

Su última aparición en la televisión fue en Imperio de Mentiras durante el año 2020, donde dio vida a 'Sara Rodríguez de Velasco', tras ello, la actriz no participó en nada más, hasta que, en semanas recientes anunció su participación en una nueva producción de Star+, El Galán, donde aparecerá junto a celebridades como Sebastián Zurita, Ernesto De Laguardia, Sarah Maldonado, Humberto Zurita, Ana Claudia Talancón, entre otros.

Patricia Reyes Espíndola vuelve a la actuación

Créditos: Instagram @patriciareyesspindola

El día de ayer, viernes, 6 de junio, se pudo ver a Patricia Reyes Espíndola reunida junto a todo el elenco de El Galán, en la alfombra roja, durante la presentación de la serie, misma que se estrenará para el próximo miércoles 8 de junio, lo que significaría el regreso oficial de la actriz a la pantalla chica, después de que hace poco más de un año y medio, haya dejado de aparecer en este tipo de proyectos.

Alfombra roja de 'El Galán'

¿Qué hizo Patricia Reyes Espíndola durante este año de ausencia?

Sí bien, la actriz desapareció de los medios durante un tiempo considerable, esto no significó que haya dejado de trabajar, ya que, según sus redes sociales, durante este tipo de ausencia, la celebridad se enfocó en realizar lives en Instagram donde realizaba algunas entrevistas a sus compañeros actores, también dio algunos cursos de actuación y dio conferencias online sobre su trayectoria profesional.

