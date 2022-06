Tras volverse mujer y dejar Televisa, exactor de TV Azteca llega a 'Hoy' y Galilea Montijo estalla

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien hasta hace unos meses formaba parte de TV Azteca, confirmó que ya firmó nuevo contrato para regresar a Televisa luego de renunciar a su contrato de exclusividad años atrás. El famoso reapareció en el programa Hoy para dar la noticia y la conductora tapatía Galilea Montijo tuvo una muy inesperada reacción al verlo de vuelta en esta televisora.

Se trata del también locutor mexicano Facundo, quien saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel donde le dieron la oportunidad de participar en distintos programas de Telehit como Chavoz (1997-1998), Central de Música(1998), Depasónico(1998-2000) , pero que sin duda alguna su mayor éxito lo alcanzó al llegar a Canal 5 donde condujo los programas Toma Libre, Incógnito y Turnocturno.

Como se recordará, en 2016 el originario de la CDMX decidió renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa y se fue a trabajar al canal Fox y luego emigró a la empresa del Ajusco, donde pudo aparecer en emisiones como Venga la Alegría, La Resolana, Mi pareja puede, La Isla, Cazatesoros e incluso Ventaneando, pese a que se especulaba que no se llevaba bien con Pati Chapoy.

Sin embargo, él mismo negó una rivalidad con la líder de los espectáculos en México y aseguró que este pleito comenzó por un rumor que sacó la propia producción de ese programa para "hacer ruido" (publicidad). Hace unos meses el presentador de 44 años demostró ser un intérprete multifacético y apareció transformado en mujer. Lo caracterizaron como drag queen para su programa de radio y él se dejó ver sin problema con peluca, maquillaje, vestido y hasta tacones.

Pero este 2022 Facundo recibió la oportunidad de volver a San Ángel y la noticia tomó muy por sorpresa a Galilea Montijo. Sí, la conductora del matutino de Las Estrellas dejó ver que le parece increíble que este polémico personaje esté de regreso en la televisora, recordando que hace tiempo habló pestes: "¿Está de regreso este wey? después de que... por eso nunca hay que hablar Facundo, ¡ay güerejo!".

En la entrevista que dio al programa Hoy, el mexicano reveló que siente de volver a Televisa tras 5 años de ausencia como conductor del nuevo programa de concursos ¿Cuál es el bueno? que estará producido bajo la producción de Lalo Suárez: "Sí me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto pero lo escondía para negociar una buena lana pero por dentro yo estaba así de que 'ojalá se arme'".

¿A qué se refería Galilea Montijo sobre el pasado de Facundo? Resulta que en varias ocasiones el polémico actor ha hecho fuertes declaraciones sobre su paso por Televisa, al grado de que dijo que llegó al punto de "tener que estar de lamebotas". Esto ocurrió cuando le permitieron ser productor de su propio proyecto, pero las cosas no salieron como lo planeaba y acabó odiando esta oportunidad en su carrera.

Asimismo, Facundo también comentó que las pesadas bromas que hacía en la calle eran porque así se lo ordenaba el productor Miguel Ángel Fox y que él nunca estuvo contento con ese trabajo. Además relató que su personaje de 'Jaime Duende' no es algo de lo que se sienta muy orgulloso y explicó que él prefería hacer documentales, pero en Televisa solamente lo encasillaron en la comedia.

Había muchas cosas que yo decía, 'yo no quiero hacer eso' y me decía 'se hace'. Y muchas cosas que yo no quería hacer terminaron sirviendo para el programa. Hubo muchas cosas que a mi no me gustaban de mi productor", relató el conductor hace un tiempo.