VIDEO: Así reaccionó J Balvin a polémica canción que Christian Nodal lanzó en su contra

Ciudad de México, Sonora.- Christian Nodal lanzó la canción Girasol, con la que respondió a las supuestas burlas del reguetonero, J Balvin, por la apariencia del mexicano. Como ya había anticipado, Nodal sacó en la madrugada el tema, en la que deja a un lado el regional mexicano para hacer rap. La letra hace una referencia a su exnovia, Belinda y lo compara con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, incluso, usa el famoso "esto lo hago pa' divertirme" que Residente le dedicó a Balvin, con quien también sostuvo una pelea.

Tras el estreno de la controversial canción, Christian Nodal mandó un mensaje a J Balvin durante un reciente concierto que ofreció en Morelia, Michoacán y afirmó que se arrepintió de grabar y publicar el tema donde le 'tira' al colombiano, con quien confesó ya había arreglado sus problemas a través de redes sociales. Sin embargo, expresó que ya no había vuelta atrás "Estuve unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción".

"Aunque me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pend****, yo la he cag*** muchísimo pero aquí estoy y he afrontado cada problema", dijo.

Frente a miles de personas, el intérprete de Ya no somos ni seremos aseguró también que la controversial canción no va dirigida al cantante urbano, sino a todas las personas que no le han permitido dejar atrás su pasado, haciendo referencia a su ruptura amorosa con Belinda. Para finalizar sus palabras y continuar con su show, pidió disculpas al reguetonero por haber reaccionado de esa manera:

No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan. Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejis**, expresó.

Ante esto, J Balvin no se quedó callado y en medio del escándalo reapareció en sus historias de Instagram luego de ofrecer un concierto en Arabia Saudita para enviar un peculiar mensaje a los fans y a las personas "chismosas": "A mis fans los amo, a los chismosos que están por aquí viendo si voy a responder algo...", se escucha decir al cantante, quien se limita a guardar silencio durante los siguientes segundos.

