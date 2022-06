Adiós amor: Tras pleito con J Balvin, Belinda reaparece en Instagram y 'se burla' de Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa estrella pop Belinda reapareció en sus redes sociales y compartió una serie de videos con los que dejó claro que no le interesa volver a saber nada sobre su polémico exnovio Christian Nodal, con quien finalizó su romance a inicios del pasado mes de febrero. Como se sabe, el exitoso intérprete mexicano ha estado en polémica durante los últimos días por su pleito con J Balvin.

La actriz de telenovelas de Televisa como Amigos x siempre y el oriundo de Caborca, Sonora, iniciaron su noviazgo luego de conocerse en el reality La Voz Azteca en pleno 2020. Fue durante el mes de agosto que confirmaron que ya tenían una relación y a menos de 1 año de iniciar su romance, el cantante decidió pedirle matrimonio a la guapísima española-mexicana durante una íntima cena en Madrid, España.

Lamentablemente luego de gastar millones de dólares en un enorme y lujoso anillo de compromiso, Christian decidió acabar con sus planes de casarse con Beli y justo antes de celebrar San Valentín confirmó que ya no eran pareja. Desde entonces, el sonorense no ha dejado de estar en la polémica pues no ha parado de lanzar indirectas a su exnovia, a quien tachó de interesada, e incluso hasta se peleó con su exsuegra Belinda Schüll, quien lo tachó de "naco".

Además, hace algunas horas Nodal estrenó su nueva canción Girasol en la que le 'tira' a J Balvin por haberse burlado de su nuevo corte y 'look' en el cabello. El cantante aseguró que el reggaetonero nacido en Colombia es un hombre hipócrita y sin talento, que solo usa su música para enriquecerse y sacarle provecho a sus millones de seguidores. Sin embargo, en el mencionado tema también recordó a Belinda.

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo... A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy. Mi música es de ustedes, pero mi vida no", dice parte de la canción del sonorense.

Pero mientras Nodal no logra salir de la polémica y los escándalos, su guapísima exprometida ya está rehaciendo su vida y disfruta a lo grande su soltería. Hace algunas horas, durante la madrugada de este domingo 5 de junio (hora CDMX), Belinda utilizó sus historias de Instagram para mostrar lo bien que se la estaba paseando durante una fiesta en la que convivió con todo el elenco de la serie en la que participa Bienvenidos a Edén.

Ignorando toda la controversia del intérprete de Adiós Amor, Ya no somos ni seremos y Botella Tras Botella, Belinda mostró lo bien que se la está pasando durante su estancia en España y presumió que fue la alegría de la fiesta a la que asistieron guapos actores. En las imágenes que compartió se puede ver que la actriz llevó una máquina de toques, la cual utilizó para jugar con algunos de los asistentes. Muchos internautas creen que esta es una clara burla de Beli hacia Nodal, pues fue grabada mientras estaba rodeada de hombres musculosos que no llevaban camisa.

