Bomba en TV Azteca: Destapan a posibles participantes de '¡Quiero Bailar!' y confirman a conductora

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 6 de junio se estrenará la primera temporada del reality ¡Quiero Bailar! en el programa Venga la Alegría y aunque no han compartido muchos detalles sobre el concurso, en las redes sociales ya hay algunos rumores sobre el ambicioso proyecto de TV Azteca. De forma extraoficial se han destapado a dos posibles participantes y también a la persona que será encargada de conducirlo.

Como se sabe, hay reportes de que los ejecutivos de la televisora del Ajusco se encuentran desesperados por elevar los niveles de rating del canal Azteca Uno y por ello no tuvieron pena en lanzar un concurso de baile, al parecer muy similar al que se mantiene al aire en la competencia Televisa. Como se sabe, en el canal de Las Estrellas se encuentra al aire la tercera temporada del tan exitoso Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y aunque el programa Hoy ha estado superando por mucho el rating de VLA, ahora no la tendrán fácil pues recibirán un duro golpe con el estreno de ¡Quiero Cantar!. Aunque aún no hay información oficial sobre este concurso, en las redes ya se comienza a especular quiénes podrían ser parte. Los expertos en espectáculos Más Noticias Oficial de Twitter aseguraron que la conductora de esta primera edición será nada más y nada menos que Laura G. La noticia no fue del agrado de varios internautas, quienes de inmediato se le fueron a la yugular a la regiomontana.

Por su parte, la especialista en farándula La Comadrita reportó en su perfil oficial los nombres de algunos participantes de ¡Quiero Cantar! y el público del Ajusco quedó en shock. De acuerdo con su información, la querida Marysol Cortés será parte de la primera temporada del concurso de baile. Esta joven es muy aplaudida por todos los televidentes de la empresa debido a que ha tenido un gran desempeño durante sus participaciones en Exatlón México.

Asimismo, La Comadrita adelantó a otra posible concursante de ¡Quiero Bailar! y dejó en shock al anunciar que se trataría de la exactriz de Televisa Mariana Ávila. Como se sabe, la famosa acaba de ser parte del reality Soy famoso, sácame de aquí pero lamentablemente no logró avanzar a la gran final y quedó fuera desde la semana pasada. Cabe resaltar que la villana de telenovelas ya reaccionó a este rumor y no desmintió que vaya a ser parte del concurso.

Cabe resaltar que hasta este momento la única persona confirmada como concursante de ¡Quiero Bailar! es la polémica influencer 'La Bebeshita'. Esta mañana de domingo la popular conductora así lo anunció desde el foro del matutino Venga la Alegría: Fin de semana: "Bebé, la verdad es que yo sé que no se nada... este y ya, todos mis triunfos se los voy a dedicar a Aristeo, juramos que íbamos a andar si yo ganaba ¿verdad? no se acuerda porque estaba borracho".

