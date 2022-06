Conductor de 'Survivor México' filtra a los nuevos participantes y deja sin palabras a TV Azteca

Ciudad de México.- Esta semana que acaba de concluir se confirmó que Carlos Guerrero 'El Warrior' repetirá como conductor de la tercera temporada del reality Survivor México y hace algunas horas comenzó a revelar los nombres de los nuevos participantes. El afamado comentarista deportivo dejó sin palabras al público de TV Azteca pues anunció a polémicas estrellas y confirmó que un exsobreviviente volverá a la selva por la revancha.

El presentador oficial de Azteca Deportes ya se encuentra en las playas de República Dominicana pues están a punto de comenzar las grabaciones de esta nueva entrega. Hasta el momento se sabe que el exitoso concurso de la televisora del Ajusco dará inicio el próximo miércoles 15 de junio y 'Warrior' ya advirtió que la competencia se pondrá más dura que nunca y que los concursantes se enfrentarán a fuertes retos que los tendrán al borde.

Durante la noche de ayer sábado 4 de junio en el programa especial Venga la noche de Azteca Uno Carlos anunció a tres explosivos concursantes que estarán en la tercera temporada de su reality y dejó en shock a todos los televidentes. En primer lugar, se anunció que la cantante y modelo Tefi Valenzuela estará concursando para tratar de ser la primer mujer sobreviviente en México. Como se sabe, es exnovia de Eleazar Gómez, quien estuvo en la cárcel por tratar de estrangularla a finales de 2020.

Incluso han surgido rumores de que el exgalán de telenovelas de Televisa también podría ser parte de este concurso de fuerza y resistencia. El segundo confirmado para Survivor México fue el reportero de espectáculos Gabo Cuevas, quien ya había participado en la segunda temporada pero resultó ser el primer eliminado. Y luego de muchas especulaciones, también se confirmó que el periodista argentino Javier Ceriani será parte del reality, prometiendo dar mucho de qué hablar pues ya ha tenido encontronazos con Gabo.

Cuando me entero que regresa Gabo y que viene Ceriani, dijo '¿qué va a pasar?', estoy seguro que desde el minuto 1 esto va estallar, Gabo me está asegurando que ahora sí va por el triunfo, no sé qué va a pasar, se viene una bomba, agárrense", expresó 'El Warrior'.