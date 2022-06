Horóscopos domingo 5 de junio: Mhoni Vidente te comparte las predicciones según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Por fin es domingo! Este 5 de junio, primer fin de semana del sexto mes del año, te presentamos las mejores predicciones de Mhoni Vidente, pitonisa y tarotista, para que conozcas los horóscopos según tu signo zodiacal. También te informará qué es lo que te espera estos próximos días en aspectos del amor, dinero, salud y trabajo, así que si quieres estar preparado para lo que viene, sigue leyendo.

Aries

Algunas inquietudes y preocupaciones relacionadas con el trabajo u otros asuntos materiales te harán difícil la posibilidad de tener un día relajado y tranquilo, como deseabas desde un principio; sin embargo, todo estará bien o se solucionará poco a poco, porque te agobias en vano. Recuerda que debes mantenerte firme en tus metas y propósitos, no debes flaquear, pues los astros te apoyarán en tus iniciativas y te ayudarán a hacer realidad tus sueños.

Tauro

Los astros moverán sus influencias para que disfrutes de un día tranquilo y feliz; será un día ideal para romper con la monotonía, hacer algo diferente a lo usual, tomar contacto con la naturaleza o poder disfrutar del día junto a la persona que más amas y admiras. Recuerda que en ocasiones las cosas no salen como uno quiere, así que evita llevarte por los impulsos negativos y destructivos antes de que te afecten.

Géminis

Las cosas no podrían salir como quieres, pues es uno de esos días en los que parece que todo difícil o da la sensación de que te levantaste con el pie izquierdo. No obstante, recuerda que nadie sabe adaptarse mejor que tú a los cambios y novedades, y al final te lo pasarás bien; afortunadamente si dejas que tu cabeza guie tus pasos y te proteges de los impulsos, tendrás buenas noticias relacionadas con asuntos materiales.

Cáncer

A diferencia de estos días, la alegría y esperanza fluirán en tu interior de forma natural y firme. Al final te darás cuenta de que nadie en este mundo te puede cortar las alas pero tú mismo, y nadie puede dañarte a no ser que tú los dejes hacerlo; olvídate de los temores, inquietudes y preocupaciones cotidianos, porque al final terminas resolviéndolo todo o encuentras a la persona adecuada para que te apoye.

Leo

Con frecuencia la impaciencia te lleva a sacar la peor versión de ti, pero empezarás la semana con mucha energía y ganas de enfrentarte a los problemas y competidores como si te jugaras la vida con ello; sin embargo, recuerda calmarte y reflexionar, pues no es la energía, si no la inteligencia la que te conducirá al triunfo. Tendrás el riesgo de tener alguna discusión pasajera con familiares, provocado por la Luna que se encuentra en tu signo.

Virgo

Si puedes combinar con sabiduría el espíritu de lucha y tus conocimientos, podrás tener un inicio de semana que tiene la mejor perspectiva, tanto en el mundo laboral como el personal, tus sueños y ambiciones más íntimas; es momento de tomar la iniciativa sin miedo a nada. Te obsesionas por ser justo o hacer lo correcto, lo que te impide disfrutar de tus merecidos momentos de ocio, relájate un poco y olvídate de las preocupaciones.

Libra

Debes pensar menos y actuar más, por lo mismo te darás cuenta al levantarte muy reflexivo o preocupado, agobiado por un montón de problemas y tareas pendientes que te dejarán sin energía. No obstante, todo será distinto conforme avance el día y se vayan abriendo los caminos; la buena noticia es que después de estos días de ansiedad, tendrás una semana tranquila y de buenos momentos.

Escorpio

El comienzo de tu semana no será muy bueno, pero no porque tengas mala suerte, sino porque algo en tu interior tiene molestias. La vida no te está llevando por el camino que a ti más te gustaría, incluso aunque no sea un mal camino, pero te frustra que tus sueños no se cumplan ahora; podrías llevarte una gran decepción, pero no es momento de desquitarte, pues habrá ocasiones mucho mejores.

Sagitario

Te espera un día de buenas sorpresas, de alegrías inesperadas o de noticias que esperabas desde hace tiempo. Te favorecerán las influencias astrales y hoy te darás cuenta de ello, aunque no del modo convencional; el amor también te dará un buen momento cuando menos te lo esperes. Cuidado con las envidias, pues estás en un buen momento en tu vida y alguien podría afectarte sin que te des cuenta.

Capricornio

Este será una excelente semana para ti, tanto en lo personal como en lo profesional, pero para que eso prospere será necesario que te desprendas de los sentimientos negativos que te paralizan y te alejan de la suerte; has luchado mucho y el merecido premio está cerca. Te sientes preocupado por tu situación, pero recuerda que tiendes a dramatizar un poco, ten fe en que todo estará muy bien.

Acuario

Tendrás un momento excelente para viajar y relacionarte, para tomar iniciativas y atreverte a dar ese salto que puede cambiar tu vida; el problema es que tu interior es diferente, hay temores y preocupaciones que te paralizan desde hace rato, las cuales debes romper. Te animas grandes ideales y no te importa luchar cuando te sientes motivado, así que hoy te inspirarás para sacar lo mejor de ti.

Piscis

Cuidado con tus finanzas, pues te espera una posible decepción que te caerá como un balde de agua fría, una adversidad que puede ser provocada por otros o por ti, al tomar una decisión inadecuada. Por ello debes ser prudente y no dejarte llevar por otros, tampoco dejar dinero. Será un buen día para olvidar el pasado y dejar que fluya lo mejor que hay dentro de ti, pues una persona te devolverá con creces las cosas buenas que le has dado.

