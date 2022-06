¿Hunde a Christian Nodal? J Balvin revela en Instagram la verdad de su pleito con el ex de Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reggaetonero colombiano J Balvin por fin rompió el silencio sobre su pleito con el cantante sonorense Christian Nodal y sin temor alguno, entró en detalles sobre toda la polémica que se generó a lo largo de la semana. Como se sabe, el originario de Medellín se burló del nuevo 'look' que modela el exnovio de Belinda y este le respondió con insultos en las redes sociales y también una nueva canción.

Como se recordará, hace unos días el intérprete de temas como Sigo extrañándote y Ay Vamos desató la furia del nacido en Caborca, Sonora, al pedirle a sus más de 50 millones de seguidores que encontraran las diferencias entre él y Nodal, quien hace una semana decidió teñirse el cabello de color rubio claro con flores pintadas de distintas tonalidades, aunado a todos los tatuajes que se ha hecho en el rostro.

El cantante y excoach de La Voz Azteca le exigió a Balvin que no volviera a hacer bromas sobre su físico y no solo eso, pues también lo tachó de ser una persona que no tiene talento y que no merece tener la fama que tiene. Asimismo, anunció que lanzaría una nueva canción donde haría una 'tiradera' contra el reggaetonero y esta salió a la luz durante la madrugada de ayer sábado y está titulada como Girasol.

Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", dice parte de la letra.

Y no solo eso, pues Christian también llamó la atención al hacer referente a su exnovia Belinda, con quien finalizó su compromiso en febrero de este 2022 y hace unas semanas tuvo fuerte pleito con su exsuegra Belinda Schüll, quien lo tildó de "naco": "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo... A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy. Mi música es de ustedes, pero mi vida no".

A pesar que había preferido no contar detalles sobre su pelea con el sonorense, la mañana de este domingo 5 de junio el creador del álbum Colores rompió el silencio. José utilizó sus historias de Instagram para confirmar que ya arregló este pleito con Nodal, quien le ofreció disculpas luego de insultarlo, y dijo que entiende el enojo que tuvo su colega admitiendo que cometió un error en hacer una broma sobre su físico.

Lo de Nodal, obviamente no soy nadie para juzgarle, estaba pasando un mal momento, entiendo su punto de vista y estamos en buena vibra, paz, yo no soy dueño de la verdad, parceros todo bien, no hay que andar por ahí regando mal ejemplo y nos sigue mucha gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo", dijo Balvin.

Fuente: Instagram @jbalvin

Fuente: Tribuna e Instagram @jbalvin