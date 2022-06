¿Infiel y mentiroso? Tras exhibir a su 'amante', Piqué humilla a Shakira al filtrar polémica FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué llega a su final luego de dos hijos y 12 años juntos. Tras confirmar su separación en medio de rumores de una supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona, redes sociales se han encargado de sacar a la luz sus últimos mensajes y hacer pedazos al español por la última fotografía que publicó, en la que sale junto a alguien que estaría involucrado en los rumores de un engaño a la cantante.

Como se recordará, hace apenas unos días, los periodistas españoles Emilio Pérez de Rozas, Lorena Vásquez y Laura Fa reportaron que la artista colombiana presuntamente había descubierto el engaño de su pareja con otra mujer y hasta que él ya se había ido de la casa que compartían para vivir en su propio departamento de soltero. Aunque en el momento no dieron más detalles, luego trascendió que la supuesta tercera en discordia se trataría de una "azafata rubia de 20 años", según dijeron.

Posteriormente, salió a relucir otra mujer: la madre de Pablo Gavi, otro jugador del Barcelona de 17 años. Fue un periodista turco llamado Melih Esat quien publicó fotos de la supuesta 'amante', señalando que Gavi no sabría nada de la presunta relación entre el catalán y su madre (aunque también se dijo que se trataría de su hermana). Y aunque ni Shakira ni Piqué han confirmado o desmentido alguna infidelidad, este sábado sí confirmaron que están en proceso de separación.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su compresión", señalaron en un breve comunicado a la prensa lanzado por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista. Además, la intérprete de Me enamoré aclaró que fue vista en una ambulancia el fin de semana pasado no por una crisis de ansiedad como se reportó, sino porque su padre sufrió una caída.

Y ahora, el futbolista reaparece en redes con una fotografía que para muchos tendría un doble sentido en medio de estos fuertes rumores de infidelidad. A pesar de que fue vinculado con la madre de Pablo Gavi, Piqué hizo caso omiso a los rumores y ataques y decidió publicar una fotografía con él en su cuenta de Instagram, desatando la furia del Internet, sobre todo de fans de Shakira, quienes aseguran es una humillación a Shakira, además de hacerlo pedazos por el supuesto engaño.

"Bro, ¿qué estás haciendo?", "¿cómo pudiste serle infiel a Shakira?", "Piqué cómo pudiste engañar a Shakira, toda LATAM te odia", "Con Gavi, este no tiene verguenza", "si eso le hizo a Shakira qué me espera a mí", "le mentiste a Shak y a tu familia", le escribían miles de usuarios, quienes además le suplican a la colombiana salir con el actor Henry Cavill luego de que también lo incluyeran en la polémica, afirmando que sería una "historia de amor increíble" y se merece estar "con el hombre más guapo de la tierra".

Por otro lado, quienes se pusieron manos a la obra para indagar sobre señales que podrían haber delatado su separación fueron usuarios y encontraron que los últimos mensajes que se escribieron públicamente, son muy distintos. Mientras que apenas en marzo de este año Shakira le escribió un largo mensaje felicitándolo por 600 partidos y expresándole su amor y admiración, la última foto que él publicó con ella fue en julio del 2021 y solo puso: "Holiday vibes (vibras de vacaciones) #nofilter".

Al parecer, el futbolista no era nada romántico con la cantante pues rara vez publicaba algo a su lado y en muy pocos expresaba algo que se acercara a lo que ella le escribía (además de que le dedicó el éxito Me enamoré). La cantante seguido lo presumía en su Instagram y acompañaba las fotografías con tiernos mensajes, cosa que internautas destacaron que el futbolista español no hacía y solo publicaba selfies o fotos que tuvieran que ver con el futbol.

Aunque algunos aseguran que no publicar mensajes románticos en redes no significa nada, también surgieron declaraciones de la modelo brasileña Suzy Cortez, 'Miss Bum Bum', quien afirma que Piqué le mandaba mensajes coqueteándole aún estando con Shakira pero nunca los había mostrado hasta que salieron estas versiones de una infidelidad. Queda esperar para ver si ambos alguna vez se pronuncian sobre las causas de su separación, pues hasta ahora, permanecen en calidad de especulaciones.

