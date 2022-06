Pleito en Telemundo: Mayeli Alonso hunde a Ivonne Montero por inventar chisme: "No tienes dignidad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa empresaria chihuahuense Mayeli Alonso explotó ante las cámaras de Telemundo y se lanzó en contra de varios de sus excompañeros del reality La Casa de los Famosos por haber estado inventando un fuerte chisme sobre ella. En entrevista con el programa de debate La Mesa Caliente, la exesposa del polémico cantante Lupillo Rivera hizo pedazos a Ivonne Montero por meterse con su familia.

Como se sabe, la guapísima mexicana de 36 años fue la primera expulsada de la segunda temporada del reality conducido por Héctor Sandarti, sin embargo, aunque ya tiene muchas semanas fuera del concurso, su nombre sigue siendo tema de conversación entre la actriz de telenovelas como La Loba de TV Azteca y otros dos integrantes de la casa: Nacho Casano y Lewis Mendoza.

Resulta que este par de famosos acompañados de Montero comenzaron a asegurar dentro del reality de Telemundo que el padre de Mayeli, quien lamentablemente ya falleció, había vendido a su hija al polémico Lupillo Rivera para que se casaran, lo cual le resultó repugnante a la empresaria: "La verdad, qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia… Son acusaciones muy graves, para empezar, porque mi papá ya murió, es algo muy fuerte escuchar eso".

¿Por qué surgió el rumor? Porque Alonso confesó en una ocasión que ella al principio no quería casarse con el llamado 'Toro del Corrido', sin embargo, jamás mencionó que haya sido obligada por su familia y mucho menos que haya habido un intercambio de dinero. Hay que recordar que el hermano de Jenni Rivera contrajo matrimonio con la chihuahuense en 2006 y estuvieron casados hasta 2019, teniendo dos hijos en común.

Frente a las cámaras de La Mesa Caliente, Mayeli comentó que se encuentra sumamente decepcionada por las palabras de sus excompañeros, sin embargo, dijo que no le extraña que Ivonne haya inventado tal calumnia por el tipo de mujer que considera que es: "Qué triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos. Entonces, para ella es muy normal, me imagino. Para mí, no, y se me hace una ofensa".

Ya para finalizar la conversación de este polémito tema, Alonso mencionó que si su matrimonio con Lupillo hubiera sido una farsa y hubiera sido pactado con dinero, ellos no habrían compartido más de 13 años de su vida juntos y volvió a lanzar un fuerte mensaje contra la exnovia del actor Eduardo Rodríguez: "No fue así como los romances de Ivonne, fue un romance bien".

