Terror en Televisa: Hospitalizan de urgencia a galán de 'La Herencia' y lo someten a nueva cirugía

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien actualmente está al aire con la telenovela La Herencia en el canal de Las Estrellas, desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que confirmó que había sido hospitalizado de emergencia y compartió los detalles de la delicada razón. Días antes el galán ya había sido internado por una cirugía y lamentablemente tuvo que volver a entrar al quirófano de urgencia.

Se trata del también conductor mexicano Diego de Erice, quien actualmente participa en el melodrama producido por Roy Rojas y Juan Osorio La Herencia donde da vida al malvado personaje de 'Cornelio Pérez' compartiendo créditos al lado de grandes estrellas de la televisión mexicana como Michelle Renaud, Matías Novoa, Gloria Aura, Emmanuel Palomares, Roberto Blandón, Elizabeth González, Sergio Bazáñez y más.

A inicios de la semana pasada el intérprete de otras telenovelas como Qué pobres tan ricos, Y mañana será otro día (2018) y Por amar sin ley (2019) reportó mediante sus redes sociales que había sido sometido a una operación de columna y aseguró que gracias al gran trabajo del equipo médico, todo había salido bien y que se encontraba en la recuperación sin preocupación alguna. Incluso a un día de haber sido operado, él se puso de pie para caminar.

Lamentablemente todo cambió y hace algunas horas Diego utilizó su cuenta oficial de Instagram para reportar que desafortunadamente tuvo que regresar al hospital para ser sometido a una segunda cirugía. Sí, el galán mexicano explicó que tuvo complicaciones luego de ser dado de alta y por ello fue llevado de urgencia al nosocomio, donde los médicos tomaron la decisión de volverlo a operar y publicó una instantánea que dejó en shock a sus fans.

El también exconductor del reality de Canal 5 Inseparables: Amor al límite aseguró que la mencionada imagen no era muy buena para su imagen, pues aparece recostado con el rostro hinchado y conectado a oxígeno y medicamento intravenoso. De Erice explicó que presentó dolores terribles debido a la placa que le colocaron en la primera cirugía, al grado de que se la tuvieron que quitar y además suministrarle morfina para aliviar los dolores tan fuertes.

Hoy desperté de mi segunda cirugía de columna. La primera el día 30 del mes pasado que fue todo un éxito gracias a todo mi equipo de médicos. Ingresé de nuevo al hospital el día de ayer por una radiculitis aguda provocada por el exceso de tiempo que mis nervios estuvieron presionados. Los dolores intensos provocados por esta causa derivó en una segunda cirugía", reportó.

Y aunque dijo sentirse mal tanto física como emocionalmente, horas más tarde Diego hizo una publicación en sus historias para confesar que se encontraba mejor pues había recibido cientos de mensajes de cariño por parte de sus admiradores, colegas y demás seres queridos: "Anímicamente no saben cómo me levantaron con todos sus mensajes, amigos que ya adoraba los amo aún más y los que no sabía que estaban tan cerca, me sorprendieron".

