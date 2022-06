Tras dar a luz a su segundo hijo, Irán Castillo se viste de luto y da desgarradora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de febrero, la familia de Irán Castillo se lleno de dicha, después de que su segundo hijo, Demian, llegara al mundo; sin embargo, a casi cuatro meses de este maravilloso hecho, la actriz de Clase 406 y Locura de Amor lanzó un desgarrador mensaje en su cuenta oficial de Instagram, desde donde reveló que había tenido que vestirse de luto por la lamentable pérdida de un ser querido.

Irán Castillo y su pareja, Pepe Ramos suelen ser muy activos en sus respectivas redes sociales, desde donde comparten sus avances con proyectos personales, así como su día a día como padres e incluso han revelado que darán cursos relacionados con el periodo de gestación de un bebé, entre otras cosas, pero, así como comparten datos sobre su vida, también lo hacen con noticias lamentables.

Resulta ser que la actriz de S. O. S. Me estoy enamorando reveló que la pérdida había llegado a su familia, esto debido a que su querida mascota, 'Can Can' perdió la vida, aunque no detalló cuál fue la causa de muerte, sí compartió la fotografía de la urna donde se encuentran reposando las cenizas de su adorado perro, misma que se encuentra decorada con un pequeño arreglo floral de rosas blancas y algunos pétalos de rosa roja.

Urna de 'Can Can'

Créditos: Instagram @castillo.iran

Parece ser que la actriz adoraba a su perro a quien no dejó de dedicarle un conmovedor mensaje, en donde reflexionó acerca de la importancia de las mascotas en la vida de las personas, así como el amor incondicional que éstas suelen mostrarle a sus respectivos humanos: "Puro amor incondicional, sin importar si los regañaste, los ignoraste, no les pusiste atención, ellos siguen moviéndote la colita con tanto amor", expresó la actriz.

Gracias 'Cancanete' por existir. Sé que sigues existiendo de otra forma y seguirías enseñándome el amor incondicional. Te amo", declaró la actriz

Mascotas de Irán Castillo ('Can Can' es el perro blanco)

Créditos: Instagram @iran.castillo

Irán Castillo regresó a la industria del espectáculo después de haber dado a luz a Demian, actualmente se encuentra trabajando en la puesta en escena de Fiebre de Sábado Por la Noche, pero también se le puede ver en la producción de HBO, Las Bravas, donde comparte cámaras con Mauricio Ochmann. También es posible que pronto regresa a Televisa, ya que, tiene pendiente la segunda y tercera temporada de Dr. Cándido Pérez, donde da vida al personaje de 'Elvira'.

Fuentes; Tribuna, Instagram @iran.castillo