Adiós Belinda: Christian Nodal da duro golpe a su ex y filtran VIDEO de fuerte regaño de su madre

Ciudad de México.- Christian Nodal deja atrás la polémica con J Balvin y Belinda y vuelve a 'cerrar ciclos' al cambiar nuevamente de look. Al parecer el sonorense se hartó de las críticas por su fallido romance con la española y las comparaciones con el intérprete de Morado y decidió cambiar de color de pelo, mismo que otra vez está dando de qué hablar. A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Ya no somos ni seremos mostró que ya modificó su pelo rubio con flores y ahora trae un color morado.

Posteriormente, el cantante de regional mexicano mostró con orgullo su nuevo look a la par que promociona el debut como cantante de su hermano menor, Gohn Nodal. ¿Será que nuevamente volverán a compararlo con el reggaetonero colombiano? Y es que Balvin también se ha teñido el pelo de ese color pero, curiosamente, a él también lo criticaron porque lo acusaron en ese entonces de copiarle a Justin Bieber, quien lo traía morado para su video Sorry.

Por otro lado, cabe recordar que apenas el viernes por la noche Nodal estrenó su tema Girasol, en el que le da con todo a J Balvin y a su exprometida, aunque poco después pidió disculpas en su concierto de Morelia por la 'tiradera'. El artista expresó su arrepentimiento; no obstante, dijo ya era tarde y tenía que lanzar su polémica canción, en la que se refiere a Beli como la "innombrable", además de sugerir que si ella lo demanda, podrían protagonizar otro caso como el de Johnny Depp y Amber Heard.

Tras las disculpas de Christian, el colombiano dijo haber hecho las paces con él también y decidió borrar las fotos donde se comparaba a su look anterior: "El parcero me pidió disculpas públicas y yo también lo hago", dijo José, admitiendo que mucha gente los sigue y no desean dar un mal ejemplo. Hasta ahora, quien sí ha guardado silencio ha sido la española, quien se ha dejado ver feliz en España con amigos.

El fuerte regaño de su madre

En una entrevista que le hicieron a Nodal y a su familia para el programa Acceso Grupero de Bandamax, en la que disfrazaron de 'emo' al cantante para que participara en un concurso de canto en Tlaquepaque, Jalisco, su madre Cristy Nodal reveló algo que podría tener que ver con la supuesta crisis que atraviesa el cantante actualmente. Cristy comentó que a su hijo le gustaba el rap y quería componer solo canciones de ese estilo; sin embargo, contó que lo regañaba porque la letra de los temas era muy triste y ella quería que alegrara a la gente.

"Él canta desde los 4 años pero era su inquietud como que por todos los estilos de música. Hubo una etapa en la que se enfrascó muchísimo en lo que viene siendo el rap y yo le decía: 'No, no, no', porque componía, 'si vas a componer canciones compón canciones pero que animen a la gente no tristes', o sea, porque era un rap muy para abajo. 'Si vas a hacer canciones hazlas pero bien'", le advirtió su madre.

El artista, entonces de 18 o 19 años de edad, se mostró muy vulnerable al ser cuestionado sobre lo que significaban sus padres y la música para él, mostrando un lado que no muchos conocen: "Es mi todo, realmente no quiero tocar mucho ese tema porque ando muy sentimental porque traigo toda la presión encima. Muchas gracias por aguantarme. Yo sé que todavía soy un adolescente y más en estas fechas me pongo muy tenso, muy estresado con tantas cosas encima".

Son mi todo, son mi fuente de inspiración. Gracias a mi mamá, a mi papá por formar parte de mi vida, por darme todo, los amo, no sé qué decir", dijo entre risas.

