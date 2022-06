Adiós Chapoy: Tras acabar en silla de ruedas, villana de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una exitosa actriz de telenovelas, quien ha dado vida a malvadas villanas a lo largo de su amplia carrera en Televisa, dio un duro golpe al rating de TV Azteca pues luego de haberse unido a la periodista Pati Chapoy, ahora reapareció en el programa Hoy e hizo insólitas revelaciones sobre su vida privada. Hace algunos meses se manejó el rumor de que cambiaría de televisora, pero esto no ocurrió jamás.

Se trata de Sabine Moussier, quien hace unos años perdió exclusividad en la empresa de San Ángel y durante el pasado apareció en las instalaciones del Ajusco, presuntamente porque le habrían ofrecido varios proyectos. Incluso la actriz estuvo de visita en el foro del vespertino Ventaneando y presumió que tenía una muy buena amistad con la líder de la emisión, Pati Chapoy, con quien se dejó ver posando muy cariñosa.

La estrella mexicana-alemana ha destacado en la industria del entretenimiento mexicano al dar vida a las antagonistas más emblemáticas de las novelas como Morir dos veces, El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Que te perdone Dios y Abismo de pasión; en este último proyecto la actriz de 55 años dio vida a la malvada 'Carmina Bouvier' pero casi acaba paralítica tras sufrir un accidente en las grabaciones.

Como se recordará, Moussier sufrió severas consecuencias luego de caer en una alberca vacía y tuvo que estar bastante tiempo en silla de ruedas además de que requirió de varias cirugías para poder volver a caminar. Debido a sus complicaciones de salud, la actriz se vio obligada a retirarse un tiempo de los melodramas y en ese lapso subió más de 17 kilos al padecer una difícil enfermedad que le provocaba fuertes dolores y años más tarde acabó descubriendo que se trataba de Lyme.

Actualmente Sabine sigue trabajando para Televisa y se encuentra activa en el canal de Las Estrellas con el melodrama Corazón Guerrero, donde le volvieron a dar un papel de villana. Hace un par de días, la guapísima mujer dio una entrevista exclusiva al programa Hoy, competencia directa de Venga la Alegría, e hizo fuertes declaraciones sobre su carrera artística y también sobre su vida privada.

Las villanas no sabes cómo me divierten, antes decía que quería protagónico y claro todos los personajes son importantes pero ser villana tiene eso que... además la gente no se olvida de tus maldades", expresó.