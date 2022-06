Adiós Lucero: Tras polémico divorcio, Mijares presume a su guapa novia ¿y confirma su segunda boda?

Comparta este artículo

Punta Cana, República Dominicana.- Como pocas veces, el famoso cantante Manuel Mijares se dejó ver en un evento público al lado de su guapísima novia Pita de la Vega, con quien había tenido una relación amorosa antes de casarse con su exesposa Lucero. Sin embargo, tras su polémico divorcio en 2011, ellos se reencontraron y desde hace unos meses se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Como se recordará, el intérprete de éxitos como Soldado del Amor y la protagonista de telenovelas de Televisa estuvieron casados durante 14 años y durante todo ese tiempo fueron considerados como la pareja más sólida del espectáculo mexicano. Su boda fue de ensueño y digna de un cuento de hadas, además de que debido al furor que causaban la empresa de San Ángel les compró la exclusiva y la televisaron, teniendo como conductora a doña Silvia Pinal.

Fuente: Internet

Tras tener dos hijos en común, José Manuel Mijares Hogaza y Lucero Mijares Hogaza, y muchos años juntos, Lucero y el cantante nacido en la CDMX se separaron. Luego de tantos años juntos, ahora cada quien rehizo su vida con nuevas parejas y este fin de semana él presumió a su guapísima novia, la empresaria Pita de la Vega, durante una importante premiación en República Dominicana.

La novia de Mijares accedió a dar una entrevista exclusiva al programa matutino Sale el Sol de Imagen TV, en donde contó algunos de los detalles de la relación sentimental que comparte con el reconocido intérprete y declaró que ella es su fan número uno: "Me encanta verlo en el escenario, me encantan sus canciones, es buenísimo, lo disfruto muchísimo cada vez... nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza".

Fuente: Sale el Sol

Asimismo, Pita explicó que ha aprendido a lidiar con la presión de salir con un artista de la talla de Manuel y recordó que ella lo conoció antes de que se casara con Lucero cuando él "apenas empezaba" y compartió que adora a los hijos que tuvieron ellos pues "son maravillosos". Ya para finalizar la charla con el reportero de Imagen TV, la empresaria mexicana explicó si ella y su famoso novio han pensado en unir sus vidas a través de una boda:

Estamos muy bien así, acompañándonos, pero ya el tiempo dirá", expresó De la Vega.

Momentos más tarde, Mijares reapareció ante las cámaras y reveló cuál es la razón por la que rara vez se deja ver caminando de la mano de Pita: "Nos vemos pocas veces jajaja, claro, como ella no vive en México nos vemos pocas veces pero nos acompañamos cuando nos vemos". No obstante, el cantante aseguró que su carrera artística ya lo tiene acostumbrado a mantener relaciones a distancia y por ello esto no le ocasiona ningún problema en su actual noviazgo.

Fuente: YouTube Sale el Sol