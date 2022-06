Bad Bunny es demandado por artistas puertorriqueños; lo acusan de infringir derechos de autor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque actualmente el puertorriqueño Bad Bunny domina las listas de reproducción en las diferentes plataformas musicales, llena estadios en sus conciertos donde los asistentes corean sus éxitos y en general, se trata de uno de los artistas más influyentes, no se salvó de recibir una nueva demanda, ahora por infringir los derechos de autor en uno de sus videos musicales.

El intérprete de 28 años enfrentará a la Corte Federal de Puerto Rico, luego de que varios artistas lo acusaran de utilizar sin permiso un mural conocido como 'Buenos días canals', el cual se encuentra en una de las plazas más reconocidas de dicho país caribeño. Dicha obra aparece como principal atractivo del video de la canción ‘Ser bichote’, el cual viene incluido en el álbum 'X100Pre', lanzado en 2018.

El mural en cuestión. Fotografía: Internet

Cuatro años antes, Pedro Torres Román, Mario Resende y Antonio Moll crearon este mural como parte de una iniciativa para revitalizar los edificios en su barrio y les tomó poco más de cinco semanas completarla. Entre las acusaciones se afirma que tras el lanzamiento del videoclip, Benito Martinez Ocasio, nombre de pila del reggaetonero, no reconoció que actuó mal ni ha recompensado a los creadores de la pintura, por lo que piden resarcir los daños, además de una parte de las ganancias obtenidas a través del video, cantidad que deberá ser señalada por el juez.

En el caso también están implicados los productores del video, Rimas Entertainment y Carritos LLC; los demandados, incluido Bad Bunny, han buscado la desestimación de los cargos valiéndose de la Ley de protección de Obras arquitectónicas, pues en una sección se brinda protección a fotografías o videos de edificios públicamente visibles, independientemente de si ellos incluyen cualquier obra pictórica.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el puertorriqueño está metido en problemas legales y acusaciones por violación a derechos de autor, pues recientemente el intérprete de 'Moscow Mule' perdió una demanda recientemente contra Missy Elliot, luego de que ella lo acusa de haber plagiado uno de los riffs de su canción 'Get Ur Freak On' para el sencillo 'Safaera', resolviéndose a favor de la rapera estadounidense, por lo que el 25 por ciento de las ganancias de dicho tema fueran a dar a las cuentas bancarias de Elliot.

