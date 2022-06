Bon Jovi despide a su primer bajista; Muere el músico Alec John Such

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La tarde del domingo 5 de junio, a través de las redes sociales la agrupación de rock, Bon Jovi, informó a sus seguidores que uno de sus miembros había perdido la vida por razones que no fueron reveladas, algo que además de llevarlos a ser tendencia, también fue motivo de la recepción de múltiples mensajes de apoyo, tanto de sus seguidores como de otros músicos que han compartido proyectos con ellos.

Se trata del bajista Alec John Such quien murió a la edad de 70 años y cuya relevancia para el grupo fue tal que a él se le atribuye el haberlos llevado a no solo tener fama internacional, sino también a darles el empujón que como banda necesitaban pues colaboró para definir el sonido que los consagraría como una leyenda del rock, motivo por el cual se dijeron desconsolados por haberse enterado de este repentino deceso.

"Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era amigo de la infancia de Tico (Torres) y trajo a Richie (Sambora) para que nos viera actuar", es parte del comunicado que la banda difundió.

Aunque se trató de un mensaje breve, Jon Bon Jovi, vocalista de la agrupación, resaltó que al recordar las vivencias que tuvo en compañía de Alec, era inevitable que una sonrisa en el rostro se le dibujara, al tiempo que los ojos se le llenaran de lágrimas, pues la muerte del primer bajista de los intérpretes de It's My Life o Livin' on a prayer, es la primera que, como grupo, se vieron orillados a afrontar.

Una vez que la banda había debutado, Alec John Such abandonó sus filas en 1994 por diferencias con su compañero, Jon Bon Jovi con quien tenía una diferencia de edad de 10 años, lo cual los llevaba a tener roces que, a futuro, los afectarían como agrupación. En ese sentido, el músico también manifestó que, con frecuencia, las agencias de publicidad lo obligaban a decir que era más joven para cuadrar con el resto de sus compañeros, algo que aseguró, le molestaba mucho.

Tras abandonar Bon Jovi de manera oficial y ser sustituido por el músico Hugh John McDonald, Alec John Such se mantuvo alejado de los reflectores y fue hasta el 2018 cuando se reencontró con la banda, pues en ese año, ingresaron al Salón de la Fama del Rock n' Roll, motivo por el que se vio necesario que tanto él como los músicos que habían formado parte de este proyecto, estuvieran presentes.

