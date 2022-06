Con un video, Gloria Trevi anuncia que su familia crece y deja atónitas a las famosas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de arrasar en el Domo Care, en Monterrey, Nuevo León, tras dar uno de sus mejores conciertos, Gloria Trevi dejó atónitos a los famosos después de anunciar que su familia había crecido. Y es que, celebridades de la talla de Consuelo Duval e Itatí Cantoral no pudieron evitar reaccionar después de ver al hijo menor de la cantante, mientras cargaba a una pequeña en su regazo.

Resulta ser que, durante la tarde del pasado domingo, 5 de junio, la famosa público un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que aparentemente tanto ella, como su hijo Armando Gómez, se encontraban viajando en un jet privado. Por su parte, el hijo menor de la cantante de 'Zapatos Viejos' y 'Doctor Psiquiatra' resaltó porqué traía cargando a una pequeña criatura en su regazo, misma que se encontraba disfrutando de una rica siesta... ¿será que la cantante ya es abuela?

Lo cierto es que no, ya que sí bien, esta criatura es apenas una bebé, no se trata de ningún ser humano, sino más bien una tierna gatita color blanca con toques cafés y unas pequeñas y mullidas patitas color rosa. Parecer ser que la adorable felina logró robar el corazón de la cantante de 'Psicofonía de Amor', ya que, no dudó en presentarla con sus seguidores de la red social de la camarita multicolor.

Foto de 'Rouge' con Armando

Créditos: Instagram @gloriatrevi

Y este nuevo miembro de la familia se llama Rouge (rojo en francés). Le puso el nombre Miguel Armando y se pronuncia tipo roughs... algo así. Sino puedo con el inglés para francés ya estuvo que yo le voy a decir gatita, gatita, gatita

Como se mencionó anteriormente, varias artistas (en su mayoría mujeres) terminaron por ser flechadas por 'Rouge', y es que, con su pequeño moño color negro, logró conquistar el corazón de Mónica Noguera, Mónica Naranjo (como se mencionó anteriormente) Itatí Cantoral y Consuelo Duval, casi todas añadieron emojis de corazones o con ojos enamorados hacía la felina y a la misma Gloria Trevi.

Concierto en el Domo Care

Parece ser que los momentos de ternura no terminan para Gloria Trevi, quien el pasado sábado quedó flechada por un apuesto caballerito, mismo que se encontraba en la primera fila coreando uno de sus éxitos más recientes: 'Ensayando Cómo Pedirte Perdón', hecho que no pasó por desapercibido para la intérprete, quien no dudó que acercarse al niño para prestarle le micrófono para hacer un tierno dueto juntos.

Gloria Trevi canta con un niño

Créditos: Instagram @gloriatrevi

